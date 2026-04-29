Wie viele Versicherungsmakler zusätzlich eine § 34f-Erlaubnis besitzen, lässt sich bislang nicht eindeutig beziffern. Mit der Einführung des Altersvorsorgedepots rückt die Frage jedoch stärker in den Fokus: Wird die Finanzanlagenvermittlung für Makler künftig relevanter? Wie viele Versicherungsmakler verfügen zusätzlich über eine Erlaubnis nach § 34f GewO? Eine Frage, die sich nur schwer eindeutig beantworten lässt. Zwar führen die Industrie- und Handelskammern entsprechende Register, doch diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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