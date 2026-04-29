Katar hat ein umfassendes Paket Unterstützungsmaßnahmen in Kraft gesetzt, das die Marktstabilität erhalten sowie das Vertrauen der Investoren angesichts sich wandelnder regionaler Rahmenbedingungen stärken soll. Diese Maßnahmen, die über das Ökosystem des Landes für ausländische Direktinvestitionen bereitgestellt werden, bieten der internationalen Geschäftswelt in Katar unmittelbare finanzielle Entlastung, Erleichterungen bei Vorschriften sowie Unterstützung im Geschäftsbetrieb.

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Infographic highlights key relief measures implemented in Qatar to support the business community (Infographic: AETOSWire)

S.E. Scheich Faisal bin Thani Al Thani, Minister für Handel und Industrie sowie Vorsitzender von Invest Qatar, erklärte: "Katars Einsatz für die eigene Geschäftswelt ist unerschütterlich. Da sich die regionalen Rahmenbedingungen weiter verändern, konzentrieren wir uns weiterhin uneingeschränkt darauf, entschlossen zu handeln, um in unserem Markt tätige Unternehmen zu unterstützen, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs zu sichern und das Vertrauen zu stärken. Unser Ansatz basiert auf einer engen Partnerschaft mit dem Privatsektor. So stellen wir sicher, dass Unternehmen über die Flexibilität, Klarheit sowie institutionelle Unterstützung verfügen, die sie benötigen, um Unsicherheit zu bewältigen und Wachstum aufrechtzuerhalten."

Zentrale Säulen der Unterstützung

Finanzielle Entlastung: Invest Qatar bietet über das National Incentives Programme weiterhin Unterstützung von bis zu 40 für förderfähige lokale Ausgaben an. Bislang wurden dadurch Investitionsprojekte im Umfang von 2,8 Milliarden QAR unterstützt und mehr als 900 Arbeitsplätze geschaffen. Zusätzlich haben das Qatar Financial Centre (QFC) sowie die Qatar Free Zones Authority (QFZ) Mietzahlungserlasse, Zahlungsaufschübe sowie Verlängerungen von Mietverträgen für betroffene Mieter in Kraft gesetzt.

Invest Qatar bietet über das National Incentives Programme weiterhin Unterstützung von bis zu 40 für förderfähige lokale Ausgaben an. Bislang wurden dadurch Investitionsprojekte im Umfang von 2,8 Milliarden QAR unterstützt und mehr als 900 Arbeitsplätze geschaffen. Zusätzlich haben das Qatar Financial Centre (QFC) sowie die Qatar Free Zones Authority (QFZ) Mietzahlungserlasse, Zahlungsaufschübe sowie Verlängerungen von Mietverträgen für betroffene Mieter in Kraft gesetzt. Flexibilität bei Vorschriften: Um den Compliance-Druck zu verringern, hat das QFC gezielte, zeitlich befristete Erleichterungen eingeführt. Dazu gehören Fristverlängerungen für die Einreichung geprüfter Jahresabschlüsse sowie fallweise Anpassungen der Fristen für Steuererklärungen, damit sich Unternehmen unter außergewöhnlichen Umständen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Um den Compliance-Druck zu verringern, hat das QFC gezielte, zeitlich befristete Erleichterungen eingeführt. Dazu gehören Fristverlängerungen für die Einreichung geprüfter Jahresabschlüsse sowie fallweise Anpassungen der Fristen für Steuererklärungen, damit sich Unternehmen unter außergewöhnlichen Umständen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Unterstützung im Geschäftsbetrieb: Die Unterstützung im Geschäftsbetrieb erfolgt durch koordiniertes Handeln zentraler Institutionen: Das Ministerium für Handel und Industrie sichert die Kontinuität des Geschäftsbetriebs mit mehr als 500 digitalen Diensten und einer verstärkten Aufsicht im Verbraucherschutz. Invest Qatar hält den kontinuierlichen Austausch mit Investoren durch Beratungsunterstützung, wöchentliche Seminare sowie eine 24/7-Hotline aufrecht; QFZ stärkt die Widerstandsfähigkeit durch spezielle Investorenkanäle, logistische Unterstützung sowie Krisenvorsorge in den Freizonen.

Diese Maßnahmen sind derzeit aktiv und werden fortlaufend überprüft, um den sich wandelnden Bedürfnissen des Privatsektors gerecht zu werden.

Vertrauen in Katars wirtschaftlichen Ausblick

Katars Wirtschaft steht weiterhin auf einer soliden Grundlage, gestützt durch ein robustes makroökonomisches Management, starke staatliche Reserven sowie laufende Reformen im Rahmen der Dritten Nationalen Entwicklungsstrategie. Aktuelle Herausforderungen werden mit einem integrierten Paket angegangen, das darauf ausgerichtet ist, die finanzpolitische Stabilität zu stärken, die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems auszubauen, die Kontinuität der Produktion sicherzustellen sowie die Fähigkeit des Landes zu verbessern, Krisen standzuhalten. Dieser auf starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten beruhende Ansatz spiegelt sich in der Prognose des IWF wider, wonach Katar ab 2027 zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften des Golfkooperationsrats (GCC) zählen wird.

*Quelle: AETOSWire

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