Leapmotor hat in Deutschland die Orderbücher für den B10 Hybrid EV geöffnet. Die Hybridvariante des Kompakt-SUV mit Range-Extender-Technologie ist ab sofort in der Einstiegsversion ab 32.400 Euro bestellbar. Mit einem Grundpreis von 32.400 Euro ist die neue Range-Extender-Variante sogar 2.500 Euro teurer als das bisher erhältliche Elektromodell. Der Batterie-elektrische B10 wird mit der Einführung des Hybrid EV in B10 BEV umbenannt und steht in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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