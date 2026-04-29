© Foto: G&M Therin-Weise - imageBROKER.comWährend andere Währungen unter dem Nahost-Krieg ächzen, glänzt der Forint mit zweistelligen Gewinnen. Was steckt hinter der Aufwertung und hält die Siegesserie?Der ungarische Forint (HUF) hat sich im Frühjahr 2026 zur stärksten Währung des Kontinents aufgeschwungen. Mit einem Plus von 11,3 Prozent gegenüber dem Euro und beeindruckenden 14,3 Prozent gegenüber dem US-Dollar innerhalb der letzten zwölf Monate lässt er selbst etablierte Fluchtwährungen hinter sich. Hinter dieser Rallye steckt ein Mix aus politischer Klärung und einer unnachgiebigen Geldpolitik. Nach den Wahlen Anfang April 2026 atmeten die Märkte auf: Die Aussicht auf eine stabilere Regierung und - entscheidender noch - die …Den vollständigen Artikel lesen
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