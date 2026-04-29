© Foto: wO-DALL·EBrasilien greift Chinas Vorherrschaft bei Seltenen Erden an. Mit dem neuen EU-Handelsabkommen sichert sich Europa den Zugang zu kritischen Ressourcen für die Zukunft. Die Aktien explodieren.Chinas Dominanz im Bereich der Seltenen Erden ist erdrückend. Über 90 Prozent der Verarbeitung und ein Großteil der Förderung der 17 strategisch wichtigen Metalle liegen in den Händen Pekings. Doch der Wind könnte sich jetzt drehen. Brasilien, das über die weltweit zweitgrößten Reserven (ca. 21 Millionen Tonnen) verfügt, schickt sich an, das neue "Powerhouse" für den Westen zu werden. Die Bedeutung dieser Entwicklung kann kaum überschätzt werden: Ohne Seltene Erden wie Neodym, Dysprosium oder Terbium …Den vollständigen Artikel lesen
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