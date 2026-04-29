© Foto: Alexas_Fotos - PixabayAnlegerinnen und Anleger des Dividendenkönigs Procter & Gamble hatten zuletzt nichts zu lachen. Das könnte sich jetzt - ändern hohe Ertragschancen inbegriffen! Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Procter & Gamble Nach dem vorläufigen Ende des Iran-Krieges präsentierte sich insbesondere der US-Markt in einer sehr starken Verfassung. Angetrieben von KI- und Halbleiterwerten kletterten sowohl der marktbreite S&P 500 als auch der Nasdaq 100 in den vergangenen Wochen auf neue Allzeithochs. Nur wenig wollten Anlegerinnen und Anleger dagegen von Value- und defensiven Basiswerten wissen. Manche Branchen und Marktsegmente liegen fast komplett brach - das zeigt auch die fehlende …Den vollständigen Artikel lesen
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