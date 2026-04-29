EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 21Shares AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die 21Shares AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.12.2025
Ort: https://21shares.com/ir/financials
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|21Shares AG
|Pelikanstrasse 37
|8001 Zurich
|Schweiz
|Internet:
|www.21shares.com
|Ende der Mitteilung
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