FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KODIAK COPPER CORP. 5DD1 CA50012K1066
AB/FROM ONWARDS 29.04.2026 19:42 CET
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KODIAK COPPER CORP. 5DD1 CA50012K1066
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