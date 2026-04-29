Die starke Rally der Heidelberger Druck-Aktie mündete unter zuvor hoher Volatilität in eine zunehmend ruhigere Seitwärtsphase. Insbesondere während dieser Handelswoche ist die Schwankungsanfälligkeit zurückgegangen, und so erscheinen mit Blick auf den Kursverlauf die Trigger für nachfolgende Kauf- wie Verkaufsimpulse recht deutlich. Dabei bietet sich im Falle weiterer Rücksetzer eine nahende Kaufzone für bullisch ausgerichtete Marktteilnehmer. Auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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