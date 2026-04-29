EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: issuance.swiss AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die issuance.swiss AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort: https://issuance.swiss/unhcr-cardano/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|issuance.swiss AG
|Untere Roostmatt 8
|CH-6300 Zug
|Schweiz
|Internet:
|https://issuance.swiss/
|Ende der Mitteilung
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