© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpaAnalyst Tom Lee ist bekannt für seine optimistischen Aussagen. Er hält an seinem Kursziel für den S&P500 fest. Zielt er da zu hoch?Tom Lee, Forschungsleiter bei Fundstrat, sagt, dass sich die optimistischen Aussichten für US-Aktien verstärken und der S&P 500 noch vor Jahresende möglicherweise über 7.700 Punkte steigen könnte. In einem aktuellen Interview gegenüber CNBC meint der Analyst, dass gestiegene Gewinnprognosen, KI-getriebene Produktivitätsgewinne und eine mögliche Entspannung geopolitischer Risiken zu weiterem Aufwärtspotenzial für Aktien beitragen könnten. "Für mich bedeutet das, dass sich die Aufwärtsperspektiven für Aktien im laufenden Jahr verstärken. Ich halte einen S&P-Wert …Den vollständigen Artikel lesen
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