© Foto: Jacquelyn Martin - APDie Fed lässt die Zinsen erneut unverändert - doch intern brodelt es: Vier Gegenstimmen, ein Notenbank-Chef der bleibt, und ein Nachfolger mit Reformplänen. Der Machtwechsel in Washington erreicht jetzt die Notenbank.Jerome Powell verlässt den Chefsessel der US-Notenbank Federal Reserve, doch er bleibt der Fed treu. Während er den Leitzins am Mittwoch erneut unverändert ließ, kündigte Powell an, über sein Amtsende als Notenbankchef am 15. Mai hinaus als einfaches Mitglied des Gouverneursrats zu bleiben. Der Grund: laufende Rechtsstreitigkeiten, die der Trump-Administration zugerechnet werden und die institutionelle Unabhängigkeit der Fed gefährden sollen. Damit bricht Powell mit einer …Den vollständigen Artikel lesen
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