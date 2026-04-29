Das Medcare Royal Speciality Hospital (MRSH) in Dubai ist das weltweit erste Krankenhaus außerhalb der USA, das erwachsenen Patienten mit spinaler Muskelatrophie (SMA) die neu zugelassene intrathekale Gentherapie Itvisma anbietet. Die Einmaltherapie wurde kürzlich bei einem 22-jährigen ägyptischen Patienten durchgeführt, bei dem im Alter von 18 Monaten SMA diagnostiziert wurde und der den Großteil seines Lebens auf einen Rollstuhl angewiesen war.

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Dr. Vivek Mundada with Medcare multidisciplinary medical team (Photo: AETOSWire)

Im vergangenen Jahr war Medcare zudem der weltweit erste Gesundheitsdienstleister, der das neu zugelassene Itvisma einem vierjährigen SMA-Patienten aus dem Ausland verabreichte.

SMA ist eine seltene neuromuskuläre Erkrankung, die zu fortschreitender Muskelschwäche, zum Verlust der Mobilität und zur Beeinträchtigung der Bewegung, der Atmung sowie des Schluckens führt. Bislang waren Fortschritte in der Gentherapie gegen SMA hauptsächlich auf Kinder unter zwei Jahren beschränkt. Medcare bietet die neu zugelassene Gentherapie nun auch für Patienten über zwei Jahren an.

Zu der wegweisenden Behandlung sagte Dr. Shanila Laiju, Konzerngeschäftsführerin von Medcare Hospitals and Medical Centres: "Wir sind überzeugt, dass die Ausweitung der SMA-Behandlung auf Erwachsene das Leben Tausender Menschen im Nahen Osten und darüber hinaus verändern kann. Die Einführung von Itvisma bei Medcare knüpft an unsere Pionierrolle bei der Behandlung älterer SMA-Patienten, die zudem von Novartis anerkannt wurde, an. Weltweit tritt SMA bei 1 von 10.000 Lebendgeburten auf, während DMD weltweit 300.000 Jungen betrifft. Bislang hat Medcare mehr als 190 SMA- und 20 DMD-Patienten aus der MEA-Region, Asien und Europa behandelt."

Ein multidisziplinäres Team bei Medcare führte die Therapie durch. Geleitet wurde es vom klinischen Leiter der Gentherapieeinheit, Dr. Vivek Mundada, dem auf Erwachsene spezialisierten Neurologen Dr. Sagar Kawale sowie den Anästhesiespezialisten Dr. Neha Shahane und Dr. Ardalan Papari.

Dr. Vivek Mundada sagte: "Jahrelang standen erwachsenen SMA-Patienten keine kurativen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die einmalige Gentherapie Itvisma bringt eine funktionsfähige Kopie des fehlenden SMN1-Gens direkt in den Liquor ein und setzt damit an der Ursache an. Dadurch eröffnen sich neue Möglichkeiten für viele Patienten, für die es zuvor keine Hoffnung gab. Unser Patient ist eigens für diese Behandlung aus Ägypten nach Dubai gereist."

Nach der Behandlung sagte der Patient: "Die Erfahrung mit der Behandlung war sehr positiv und angenehm. An der Injektionsstelle habe ich keine Schmerzen gespürt. Ich bin froh, dass ich nicht mehr wie früher mehrere Injektionen erhalten muss."

*Quelle: AETOSWire

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