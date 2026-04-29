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Levine Leichtman Capital Partners stellt James Smith als geschäftsführenden Leiter ein



29.04.2026 / 22:40 CET/CEST

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LONDON, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Levine Leichtman Capital Partners (LLCP) gab heute bekannt, dass James Smith seine Tätigkeit als geschäftsführender Leiter in der Investment-Management-Gruppe des Unternehmens aufgenommen hat. James wird in der Londoner Niederlassung von LLCP tätig sein. Josh Kaufman, Leiter Europa bei LLCP, sagte: "Wir freuen uns sehr, James bei LLCP willkommen zu heißen. James bringt wertvolle Erfahrung in unser Team im zentralen Branchenbereich Unternehmensdienstleistungen ein. Wir freuen uns auf den Beitrag, den er leisten wird, während unser europäisches Geschäft und unser Team weiter wachsen." James kommt zu LLCP von Advent International, wo er ein führendes Mitglied des europäischen Teams für Unternehmens- und Finanzdienstleistungen war und während seiner 12-jährigen Tätigkeit an zahlreichen erfolgreichen Transaktionen mitwirkte. Vor seiner Tätigkeit bei Advent arbeitete James bei Bain & Company. Die vollständige Biografie von James finden Sie auf https://www.llcp.com/team . Informationen zu Levine Leichtman Capital Partners Levine Leichtman Capital Partners, LLC ist eine auf den Mittelstand ausgerichtete Private-Equity-Gesellschaft mit einer 42-jährigen Erfolgsbilanz bei Investitionen in verschiedene Zielsektoren, darunter Unternehmensdienstleistungen, Franchising und Multi-Unit-Konzepte, Aus- und Weiterbildung sowie technische Produkte und Fertigung. LLCP nutzt eine differenzierte Anlagestrategie für strukturiertes Private Equity, bei der Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen kombiniert werden. Nach Überzeugung von LLCP bietet das Unternehmen Managementteams durch Investitionen in eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapitalinstrumenten Wachstumskapital in einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur, die eine attraktivere Alternative zu herkömmlichem Private Equity darstellen kann. Das globale Team von LLCP aus spezialisierten Investmentexperten wird von 9 Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 20 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit der Gründung haben LLCP und seine verbundenen Unternehmen Kapital in Höhe von rund 18,5 Milliarden US-Dollar über fast 20 Investmentfonds verwaltet und in rund 120 Portfoliounternehmen investiert. LLCP verwaltet derzeit ein Vermögen von 12,6 Milliarden US-Dollar und verfügt über Büros in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, London, Stockholm, Amsterdam und Frankfurt. Medienkontakt: Isabel Moon, imoon@llcp.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2349427/5942845/LLCP_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/levine-leichtman-capital-partners-stellt-james-smith-als-geschaftsfuhrenden-leiter-ein-302757943.html



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