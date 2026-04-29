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Düsseldorf
29.04.26 | 21:19
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Dow Jones News
29.04.2026 23:03 Uhr
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PTA-Adhoc: Commertunity AG: Commertunity AG: Mehrere Kapitalmaßnahmen geplant

DJ PTA-Adhoc: Commertunity AG: Commertunity AG: Mehrere Kapitalmaßnahmen geplant

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Commertunity AG: Commertunity AG: Mehrere Kapitalmaßnahmen geplant

Hamburg (pta000/29.04.2026/22:30 UTC+2)

• Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen mit Privatplatzierung • Ordentliche Hauptversammlung soll Erwerb der DEM - Deutsche E Metalle AG im Wege einer Kapitalerhöhungbeschließen

Der Vorstand der Commertunity AG, Hamburg, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 200.000,00 durch Ausgabe von 200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je neuer Aktie, mithin zum Gesamtausgabebetrag von EUR 200.000,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 1,00 festgesetzt. Das Emissionsvolumen beträgt mithin EUR 200.000,00. Die Kapitalerhöhung ist vollständig platziert. Die neuen Aktien sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Die Kapitalerhöhung soll die Bilanz der Gesellschaft stärken und der Finanzierung der bereits angekündigten strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft dienen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Commertunity AG haben heute ferner beschlossen, der für den 9. Juni 2026 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung der bereits angekündigten strategischen Neupositionierung vorzuschlagen.

Zu diesem Zweck soll u.a. eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Aktionäre durch Ausgabe von bis zu 6,6 Mio. neuen Aktien durchgeführt werden. Die Kapitalerhöhung erfolgt grundsätzlich gegen Bareinlagen unter Gewährung des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis von EUR 1,00 je neuer Aktie. Nicht von den bisherigen Aktionären gezeichnete neue Aktien können von der Gesellschaft frei verwertet werden. Verschiedene Großaktionäre der Gesellschaft haben vorab erklärt, auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte im Rahmen der Barkapitalerhöhung zu verzichten, so dass die Aktionäre der DEM - Deutsche E Metalle AG als Sacheinleger zur Zeichnung von insgesamt 6 Mio. neuen Aktien der Gesellschaft gegen Einbringung ihrer sämtlichen Aktien an der DEM - Deutsche E Metalle AG zugelassen werden können.

Die Sacheinlage erfolgt auf Basis einer gutachterlich ermittelten Bewertung der DEM - Deutsche E Metalle AG in Höhe von mindestens rd. EUR 7,25 Mio. Ferner liegt der Transaktion eine Bewertung der neuen Commertunity-Aktien von EUR 1,00 zugrunde. Dies bedeutet einen Aufschlag von rund zehn Prozent auf den Schlusskurs vom 29. April 2026 der Commertunity-Aktien an der Börse Düsseldorf.

Die DEM-Gruppe ist im Bereich kritischer Rohstoffe tätig. Das wichtigste Asset der Gruppe ist ein Lithiumprojekt in Argentinien, bei dem erste Explorationsbohrungen bereits signifikante Lithiumkonzentrationen nachgewiesen haben.

Die Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung der Commertunity wird voraussichtlich am 4. Mai 2026 veröffentlicht.

(Ende)

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Aussender:      Commertunity AG 
           Charlottenstr. 43 c/oNaschke und Partner RA 
           10117 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Leonard Schreiber 
E-Mail:        ls@commertunity.com 
Website:       www.commertunity.com 
ISIN(s):       DE000A3DKE67 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777494600647 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 16:30 ET (20:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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