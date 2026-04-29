Umsatz von $8,72 Milliarden steigt gegenüber dem Vorjahr um 3

GAAP-Gewinn je Aktie von $0,50 sank gegenüber dem Vorjahr um 14

Gewinn je Aktie ohne Belastungen und Gutschriften von $0,52 ging gegenüber dem Vorjahr um 28 zurück

SLB zurechenbarer Nettogewinn von $752 Millionen sank gegenüber dem Vorjahr um 6

Bereinigtes EBITDA von $1,77 Milliarden ging gegenüber dem Vorjahr um 12 zurück

Operativer Cash Flow betrug $487 Millionen

Board genehmigte für das Quartal eine Bardividende von $0,295 pro Aktie

SLB (NYSE: SLB) hat heute das Ergebnis für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260422175558/de/

The exterior of the SLB headquarters in Houston, Texas.

Ergebnisse des ersten Quartals

(in Millionen, außer Gewinn je Aktie) Drei Monate endend am Veränderung 31. März

2026 31. Dez.

2025 31. März

2025 sequenziell gegenüber Vorjahr Umsatz $8.721 $9.745 $8.490 -11 % 3 Nettogewinn vor Steuern GAAP-Basis $956 $943 $1.063 1 % -10 Marge Nettogewinn vor Steuern GAAP-Basis 11,0 % 9,7 12,5 129 bps -156 bps SLB zurechenbarer Nettogewinn GAAP-Basis $752 $824 $797 -9 % -6 Verwässerter Gewinn je Aktie GAAP-Basis $0,50 $0,55 $0,58 -9 % -14 Bereinigtes EBITDA* $1.773 $2.331 $2.020 -24 % -12 Marge bereinigtes EBITDA* 20,3 % 23,9 23,8 -358 bps -346 bps Segmentbetriebsgewinn vor Steuern* $1.321 $1.807 $1.556 -27 % -15 Marge Segmentbetriebsgewinn vor Steuern* 15,2 % 18,5 18,3 -340 bps -318 bps SLB zurechenbarer Nettogewinn ohne Belastungen und Gutschriften* $783 $1.179 $988 -34 % -21 Verwässerter Gewinn je Aktie ohne Belastungen und Gutschriften* $0,52 $0,78 $0,72 -33 % -28 Umsatz nach Regionen International $6.471 $7.453 $6.727 -13 % -4 Nordamerika 2.167 2.212 1.719 -2 % 26 Sonstige 83 80 44 n/m n/m $8.721 $9.745 $8.490 -11 % 3

SLB akquirierte ChampionX im dritten Quartal 2025. Im Ergebnis des ersten Quartals ist das Geschäft von ChampionX enthalten. Es trug mit $838 Mio. zum Umsatz bei, das bereinigte EBITDA belief sich auf $199 Mio. und das Segmentbetriebsergebnis vor Steuern auf $149 Mio.. Ohne Berücksichtigung dieser Akquisition sank der internationale Umsatz von SLB im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 7 und in Nordamerika ging der Umsatz in diesem Zeitraum gegenüber dem Vorjahr um 8 zurück. *Dies sind nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitte "Belastungen Gutschriften", "Sparten" und "Zusatzinformationen". n/m bedeutungslos

(in Millionen) Drei Monate endend am Veränderung 31. März

2026 31. Dez.

2025 31. März

2025 sequentiell gegenüber Vorjahr Umsatz nach Sparte Digital $640 $825 $587 -22 % 9 Lagerstättenleistung 1.594 1.748 1.700 -9 % -6 Brunnenbau 2.797 2.949 2.977 -5 % -6 Produktionssysteme 3.508 4.078 2.841 -14 % 23 Alle Sonstigen 443 445 562 -1 % -21 Eliminierungen (261) (300) (177) n/m n/m $8.721 $9.745 $8.490 -11 % 3 Segmentbetriebsgewinn vor Steuern Digital $134 $280 $125 -52 % 8 Lagerstättenleistung 257 342 282 -25 % -9 Brunnenbau 424 550 589 -23 % -28 Produktionssysteme 497 664 471 -25 % 6 Alle Sonstigen 113 85 162 33 % -30 Eliminierungen (104) (114) (73) n/m n/m $1.321 $1.807 $1.556 -27 % -15 Marge Segmentbetriebsgewinn vor Steuern Digital 20,9 % 34,0 21,2 -1.303 bps -28 bps Lagerstättenleistung 16,1 % 19,6 16,6 -348 bps -47 bps Brunnenbau 15,2 % 18,7 19,8 -350 bps -463 bps Produktionssysteme 14,2 % 16,3 16,6 -212 bps -240 bps Alle Sonstigen 25,5 % 19,0 28,8 647 bps -331 bps Eliminierungen n/m n/m n/m n/m n/m 15,2 % 18,5 18,3 -340 bps -318 bps Bereinigtes EBITDA Digital $167 $346 $181 -52 % -8 Lagerstättenleistung 369 456 385 -19 % -4 Brunnenbau 584 719 753 -19 % -22 Produktionssysteme 648 815 561 -20 % 16 All Other 197 170 276 16% -29% Eliminierungen (37) (40) (2) n/m n/m $1.928 $2.466 $2.154 -22 % -10 Unternehmen Sonstiges (155) (135) (134) n/m n/m $1.773 $2.331 $2.020 -24 % -12 Marge bereinigtes EBITDA Digital 26,1 % 42,0 30,8 -1.588 bps -473 bps Lagerstättenleistung 23,1 % 26,1 22,7 -297 bps 47 bps Brunnenbau 20,9 % 24,4 25,3 -351 bps -440 bps Produktionssysteme 18,5 % 20,0 19,7 -150 bps -126 bps Alle Sonstigen 44,4 % 38,2 49,1 619 bps -467 bps Eliminierungen n/m n/m n/m n/m n/m 22,1 % 25,3 25,4 -319 bps -326 bps Unternehmen Sonstige n/m n/m n/m n/m n/m 20,3 % 23,9 23,8 -358 bps -346 bps Digital und Produktionssysteme des ersten Quartals 2026 beinhalten die Geschäftstätigkeit von ChampionX, die mit $32 Mio. zum Umsatz Digital und mit $833 Mio. zum Umsatz Produktionssysteme beitrug. Ohne die Berücksichtigung dieser Akquisition stieg der Umsatz Digital im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 4 %, der Umsatz Produktionssysteme sank in diesem Zeitraum um 6 %. n/m bedeutungslos

Geopolitische Entwicklungen prägen das erste Quartal

"Der Jahresanfang war herausfordernd, denn die Unruhen im Nahen Osten blieben nicht ohne Auswirkungen auf unser Geschäft", sagte SLB Chief Executive Officer Olivier Le Peuch.

"Besonders der Brunnenbau und die Lagerstättenleistung wurden in Mitleidenschaft gezogen, da SLB die Operationen in einigen Ländern auf Wunsch der Kunden zum Schutz von Personal und Anlagen herunterfahren musste.

"Mit Ausnahme des Nahen Ostens stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr in allen anderen Märkten, gestützt durch unsere strategischen Initiativen im Hinblick auf ChampionX, Digital und Lösungen für Rechenzentren", sagte Le Peuch.

ChampionX liefert wertsteigerndes Wachstum durch hohe Produktion und Wiederherstellungsaktivitäten

"Insgesamt stieg der Umsatz im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 3 %. Das war hauptsächlich bedingt durch das Umsatzwachstum und die Verbesserung der Margen von ChampionX. Produktionssysteme verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzwachstum von 23 %, bedingt durch den Einsatz von Chemikalien und Artificial Lift.

"Produktion und Reaktivierung sind der direkteste Weg zu zusätzlichen Barrels. Da Kunden weiterhin Wert auf eine sichere Versorgung mit Energie und die Entwicklung nationaler Ressourcen legen, werden die Investitionen in diesem Bereich weiter wachsen. Mit der Akquisition von ChampionX haben wir unsere Position in diesem Markt gestärkt, insbesondere in Nordamerika. Hier können wir die nächste Phase der unkonventionellen Förderung durch den gezielten Einsatz von Chemikalien in Lagerstätten zwecks Erweiterung der Reaktivierung unterstützen", sagte Le Peuch.

Digital und Lösungen für Rechenzentren erweitern den Wachstumsmix

"In der Sparte "Digital" stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 9 %, getrieben von Dynamik im Bereich "Digital Operations". Der jährliche wiederkehrende Umsatz (Annualized Recurring Revenue ARR) überstieg am Ende des ersten Quartals erneut $1 Milliarde, was einem Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 15 entspricht. Unsere Kunden beobachten die Wirkung von KI und digitalen Lösungen auf die Leistung und Effizienz und deshalb ist mit einer Ausweitung dieses Geschäfts zu rechnen. Lösungen für Rechenzentren verzeichnete eine bemerkenswerte Steigerung um 45 %. Dies beweist die Effizienz von SLB's modularen und skalierbaren Produktionskapazitäten auch außerhalb von Ölfeldern.

"SLB sieht gute Chancen im Schnittpunkt von Digital und Lösungen für Rechenzentren, denn so können wir von unseren bestehenden Beziehungen zu Hyperscalern und digitalen Partnern profitieren. Unsere Fortschritte zeigten sich kürzlich durch die Ausweitung unserer technologischen Zusammenarbeit mit NVIDIA bei der Konzipierung und Bereitstellung von kritischer KI-Infrastruktur und der Entwicklung einer 'AI Factory for Energy' einer Referenzumgebung, die von domainspezifischen generativen KI-Modellen und agentischer KI auf industriellem Niveau angetrieben wird. Sie soll in großem Umfang in der Energiebranche eingesetzt werden", sagte Le Peuch.

Dynamik im Markt

"Am Anfang des Jahres 2026 gingen wir von einem schrittweisen Ausgleich von Angebot und Nachfrage bis 2027 aus. Der Konflikt im Nahen Osten hat diesen Prozess jedoch beschleunigt, wobei erhebliche Schwächen in der globalen Energielieferkette sichtbar wurden.

"Wir erwarten, dass die Preise für liquide Rohstoffe nach dem Konflikt auf einem höheren Niveau verbleiben als vorher. Das ist bedingt durch die kurzfristigen Unterbrechungen der Lieferung durch die Beschädigung der Infrastruktur, die Beeinflussung der Produktion und den Aufpreis für geopolitische Risiken.

"Infolgedessen werden viele Länder die Bezugsquellen diversifizieren, in Exploration und die Entwicklung heimischer Ressourcen investieren und ihre strategischen Reserven wieder auffüllen, sobald der Konflikt vorbei ist. Wir werden unsere Kunden im Nahen Osten dabei unterstützen, ihre Produktionskapazitäten zu reparieren. Darüber hinaus rechnen wir mit höheren Investitionen in Projekte mit einem kurzen Lebenszyklus in Nordamerika und Lateinamerika sowie mit Langzeitprojekten in Tiefsee-Offshore-Märkten.

"Sofern nicht ein lang währender Konflikt zu einem wirtschaftlichen Abschwung und der Verringerung der Nachfrage führt, sehen wir uns in unserer Einschätzung bestärkt, dass 2027 und 2028 in den Upstream-Märkten eine breit angelegte Erholung einsetzt.

"Obwohl in der nahen Zukunft Unsicherheiten bleiben, möchten wir 2026 mehr als $4 Milliarden an unsere Aktionäre ausschütten", so das Fazit von Le Peuch.

Weitere Ereignisse

Während des Quartals hat SLB 9,2 Millionen Stammaktien zu einem Preis von $451 Millionen zurückgekauft.

Am 12. März 2026 hat das Joint Venture SLB OneSubsea eine Vereinbarung abgeschlossen, das Unterwassergeschäft der Envirex Group AS zu akquirieren. Durch die Transaktion soll die Bereitstellung von neuen technologischen Lösungen beschleunigt werden, insbesondere Unterwasserarbeiten ohne Versorgungskabel. Unseren Kunden sollen weltweit mehr innovative Dienste zur Verfügung stehen, zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach effizienten Lösungen für Unterwasserarbeiten stetig wächst. Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen werden, vorausgesetzt, die behördlichen Genehmigungen und sonstigen Abschlussbedingungen liegen vor.

Am 23. April 2026 hat SLB eine endgültige Vereinbarung über die Akquisition des Geschäftsportfolios "Software für Geoscience und Erdöltechnik" der S&P Global Energy abgeschlossen, einem führenden Anbieter von Untergrundsoftware, die hauptsächlich von amerikanischen Onshore- und unkonventionellen Betreibern genutzt wird. Dank der Akquisition weitet SLB gezielt das Portfolio "Untergrund und Planung" aus und ist dadurch stärker präsent in workfloworientierten Kundensegmenten, die strategisch wichtig sind für langfristiges digitales Wachstum. Gleichzeitig bleibt SLB diszipliniert, wenn es um den Ausbau des Portfolios geht. Nach der Transaktion wird SLB das Technologiestack von S&P Global Energy schrittweise in die eigenen digitalen Plattformen einbetten. So können die Workflows der bestehenden Kunden mit agentischen KI-Funktionen erweitert werden. Dadurch werden Skalierbarkeit, Leistung und Interoperabilität verbessert, während die bei Kunden beliebten praktischen, workfloworientierten Lösungen von S&P Global Energy erhalten bleiben. Unter der Voraussetzung, dass die behördlichen Genehmigungen und sonstigen üblichen Abschlussbedingungen vorliegen, soll die Transaktion in der zweiten Hälfte 2026 oder Anfang 2027 abgeschlossen werden.

Gleichzeitig haben die Parteien vereinbart, bei der Entwicklung von neuen KI-Modellen zusammenzuarbeiten. Dabei wird SLB seine Plattform Lumi und das agentische KI-Framework Tela einsetzen, um den Wert der Upstream-Daten von S&P Global Energy zu steigern. Durch die Kombination der Upstream-Daten von S&P mit der Domänen-Expertise von SLB entstehen Domänen-Grundmodelle, was für die Branche von hohem Wert ist.

Am 23. April 2026 genehmigte SLB's Board of Directors eine Quartalsbardividende von $0,295 pro in Umlauf befindlicher Stammaktie. Die Dividende wird am 9. Juli 2026 an Aktionäre ausgezahlt, die am 3. Juni 2026 registriert waren.

Umsatz des ersten Quartals nach Regionen

Der Umsatz des ersten Quartals von $8,72 Milliarden stieg gegenüber dem Vorjahr um 3 %. Nordamerika verzeichnete sowohl On- als auch Offshore eine Steigerung, ebenso Lateinamerika, Europa Afrika sowie Asien, während im Nahen Osten aufgrund von Unterbrechungen wegen des Konflikts ein Rückgang eintrat. In diesen Ergebnissen ist das akquirierte Geschäft von ChampionX inbegriffen, das insgesamt $838 Millionen zum Umsatz beitrug, davon $579 Millionen in Nordamerika und $231 Millionen in internationalen Märkten.

Ohne die Berücksichtigung der Akquisition ging der Umsatz im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 7 zurück, in internationalen Märkten wurde ein Minus von 7 verzeichnet, in Nordamerika ein Rückgang von 8 %.

(in Millionen) wie berichtet Drei Monate endend am Veränderungen 31. März

2026 31. Dez.

2025 31. März

2025 sequentiell gegenüber Vorjahr Nordamerika $2.167 $2.212 $1.719 -2 % 26 Lateinamerika 1.528 1.684 1.495 -9 % 2 Europa Afrika* 2.256 2.534 2.235 -11 % 1 Mittlerer Osten Asien 2.687 3.234 2.997 -17 % -10 Eliminierungen Sonstige 83 81 44 n/m n/m $8.721 $9.745 $8.490 -11 % 3 International $6.471 $7.453 $6.727 -13 % -4 Nordamerika $2.167 $2.212 $1.719 -2 % 26 *Mit Russland und der Kaspischen Region n/m bedeutungslos

Die folgende Tabelle mit Kommentaren wurde auf Pro-forma-Basis erstellt unter der Annahme, dass ChampionX am 1. Januar 2025 akquiriert wurde.

(in Millionen) Pro forma Drei Monate endend am Veränderungen 31. März

2026 31. Dez.

2025 31. März

2025 sequentiell gegenüber Vorjahr Nordamerika $2.167 $2.212 $2.258 -2 % -4 Lateinamerika 1.528 1.684 1.561 -9 % -2 Europa Afrika* 2.256 2.534 2.315 -11 % -3 Mittlerer Osten Asien 2.687 3.234 3.093 -17 % -13 Eliminierungen Sonstige 83 81 76 n/m n/m $8.721 $9.745 $9.303 -11 % -6 International $6.471 $7.453 $6.969 -13 % -7 Nordamerika $2.167 $2.212 $2.258 -2 % -4 *Mit Russland und Kaspischer Region n/m bedeutungslos

International

Lateinamerika

Der Umsatz in Lateinamerika sank gegenüber dem Vorjahr um 2 auf $1,53 Milliarden. Grund waren rückläufige Bohraktivitäten in Argentinien, ein geringerer Umsatz aus Asset Production Solutions (APS) in Ecuador und geringere Einnahmen aus dem Verkauf von Produktionssystemen in Brasilien. Diese Rückgänge wurden teilweise kompensiert durch verstärkte Offshore-Aktivitäten in Mexico und Guyana.

Sequentiell sank der Umsatz um 9 aufgrund von saisonal bedingten niedrigeren Einnahmen in Brasilien und Guyana nach einem starken Umsatz aus dem Verkauf von Produktionssystemen im vergangenen Quartal am Ende des Jahres. Dieser Rückgang konnte teils kompensiert werden durch höhere Umsätze in Mexiko aufgrund von Offshore-Bohrungen.

Europa Afrika

In Europa Afrika sank der Umsatz von $2,26 Milliarden gegenüber dem Vorjahr um 3 aufgrund von Rückgängen in Skandinavien und Angola, teils kompensiert durch erhöhte Aktivitäten in Nigeria, Aserbaidschan und Kasachstan.

Sequentiell sank der Umsatz um 11 aufgrund saisonal bedingter rückläufiger Aktivitäten nach hohen Einnahmen im vierten Quartal 2025 am Jahresende aus der Sparte Digital.

Naher Osten Asien

Der Umsatz in der Region Naher Osten Asien von $2,69 Milliarden ging gegenüber dem Vorjahr um 13 zurück. Grund waren niedrigere Einnahmen im Nahen Osten aufgrund rückläufiger Aktivitäten und Unterbrechungen wegen des dortigen Konflikts. Force Majeure betraf die Operationen in Katar, im Irak und die Offshore-Produktion in der Region. Dort traten Beschränkungen auf und die Sicherheitslage war gefährdet.

Sequentiell sank der Umsatz um 17 aufgrund von saisonal bedingten rückläufigen Aktivitäten nach hohen Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten und digitalen Lösungen am Jahresende sowie wegen Unterbrechungen aufgrund des Konflikts.

Nordamerika

Der Umsatz in Nordamerika von $2,17 Milliarden sank gegenüber dem Vorjahr um 4 %, bedingt hauptsächlich durch das Fehlen von $118 Millionen aus APS-Einnahmen in Kanada nach der Veräußerung des Palliser Projekts im zweiten Quartal 2025. Dies konnte teils kompensiert werden durch ein stabiles Umsatzwachstum im Bereich Lösungen für Rechenzentren. Der Umsatz aus den Offshore-Operationen im Golf von Amerika blieb stabil, da umfangreichere Bohraktivitäten und geringere Einnahmen aus digitaler Exploration sich die Waage hielten.

Sequentiell sank der Umsatz um 2 aufgrund von niedrigeren Bohraktivitäten an Land und geringeren Einnahmen aus digitaler Exploration nach hohen digitalen Umsätzen im vierten Quartal 2025 am Jahresende. Diese Rückgänge konnten teils kompensiert werden durch höhere Einnahmen aus Lösungen für Rechenzentren.

Ergebnisse des ersten Quartals nach Sparten

Digital

(in Millionen) Drei Monate endend am Veränderungen 31. März

2026 31. Dez.

2025 31. März

2025 sequentiell gegenüber Vorjahr Umsatz International $443 $593 $416 -25 % 7 Nordamerika 197 229 171 -14 % 15 Sonstige 3 n/m n/m $640 $825 $587 -22 % 9 Betriebsgewinn vor Steuern $134 $280 $125 -52 % 8 Marge Betriebsgewinn vor Steuern 20,9 % 34,0 21,2 -1.303 bps -28 bps Bereinigtes EBITDA* 167 346 181 -52 % -8 Marge bereinigtes EBITDA* 26,1 % 42,0 30,8 -1.588 bps -473 bps *Dies sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Siehe Abstimmung im Abschnitt "Zusätzliche Informationen". n/m not meaningful

(in Millionen) Drei Monate endend am Veränderung Umsatz 31. März

2026 31. Dez.

2025 Mar. 31,

2025 sequentiell gegenüber Vorjahr Plattformen Anwendungen $241 $291 $236 -17 % 2 Digitale Operationen 143 162 77 -12 % 87 Digitale Exploration 101 184 110 -45 % -8 Professionelle Dienste 155 188 164 -17 % -6 $640 $825 $587 -22 % 9 Ergebnisse "Digital" des ersten Quartals beinhalten Aktivitäten von ChampionX mit $32 Millionen Umsatz.

Der Umsatz der Sparte "Digital" von $640 Millionen stieg gegenüber dem Vorjahr um 9 %, wovon Digitale Operationen zu 87 und Plattformen Anwendungen zu 2 beitrugen. Digitale Exploration und Professionelle Dienste hingegen verzeichneten einen Rückgang.

Sequentiell fiel der Umsatz von "Digital" um 22 aufgrund von saisonal geringeren Aktivitäten nach hohen Einnahmen im vierten Quartal 2025 am Ende des Jahres.

Der ARR der Sparte "Digital" betrug am 31. März 2026 $1,02 Milliarden, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 15 %, als am 31. März 2025 $890 Millionen verzeichnet wurden.

Die Marge des Betriebsgewinns vor Steuern von Digital ging im Jahresvergleich geringfügig um 28 Basispunkte (bps) zurück.

Sequentiell sank die Marge des Vorsteuergewinns im ersten Quartal um 13 Prozentpunkte, was auf saisonal bedingte niedrigere Einnahmen der digitalen Sparte zurückzuführen ist.

Im Abschnitt "Zusätzliche Informationen" (Frage 10) finden Sie eine Erläuterung der Umsatzkategorien der Sparte "Digital". Die Abkürzung "ARR" wird dort in Frage 11 definiert.

Lagerstättenleistung

(in Millionen) Drei Monate endend am Veränderung 31. März

2026 31. Dez.

2025 Mar. 31,

2025 sequentiell gegenüber Vorjahr Umsatz International $1.445 $1.596 $1.557 -9 % -7 Nordamerika 143 146 142 -2 % 1 Sonstige 6 6 1 n/m n/m $1.594 $1.748 $1.700 -9 % -6 Betriebsgewinn vor Steuern $257 $342 $282 -25 % -9 Marge Betriebsgewinn vor Steuern 16,1 % 19,6 16,6 -348 bps -47 bps Bereinigtes EBITDA* 369 456 385 -19 % -4 Marge bereinigtes EBITDA* 23,1 % 26,1 22,7 -297 bps 47 bps *Dies sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Siehe Abschnitt "Zusätzliche Informationen". n/m bedeutungslos

Der Umsatz von Lagerstättenleistung von $1,59 Milliarden sank im Jahresvergleich um 6 aufgrund von geringeren Stimulations- und Interventionsaktivitäten hauptsächlich aufgrund des Konflikts im Nahen Osten. Der Umsatz in Nordamerika war stabil, während die Einnahmen in Lateinamerika und Asien leicht zurückgingen.

Sequentiell sank der Umsatz um 9 wegen der Auswirkungen von saisonal bedingten geringeren Aktivitäten in Europa Afrika sowie Asien und den Unterbrechungen aufgrund des Konflikts im Nahen Osten.

Die Marge des Betriebsgewinns vor Steuern von Lagerstättenleistung von 16 ging gegenüber dem Vorjahr um 47 bps zurück aufgrund von niedrigeren Gewinnen bei Stimulation und Intervention, teils kompensiert durch höhere Gewinne bei Bewertung.

Sequentiell sank die Marge des Betriebsgewinns vor Steuern um 348 bps aufgrund von saisonal bedingten niedrigeren Aktivitäten sowie Unterbrechungen im Nahen Osten.

Brunnenbau

(in Miillionen) Drei Monate endend am Veränderung 31. März

2026 31. Dez.

2025 31. März

2025 sequentiell gegenüber Vorjahr UmsatzUmsatz International $2.195 $2.329 $2.381 -6 % -8 Nordamerika 548 556 541 -2 % 1 Sonstige 54 64 55 n/m n/m $2.797 $2.949 $2.977 -5 % -6 Betriebsgewinn vor Steuern $424 $550 $589 -23 % -28 Marge Betriebsgewinn vor Steuern 15,2 % 18,7 19,8 -350 bps -463 bps Bereinigtes EBITDA* 584 719 753 -19 % -22 Marge bereinigtes EBITDA* 20,9 % 24,4 25,3 -351 bps -440 bps *Dies sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Siehe Abstimmung im Abschnitt "Zusätzliche Informationen". n/m bedeutungslos

Der Umsatz in der Sparte Brunnenbau von $2,80 Milliarden sank gegenüber dem Vorjahr um 6 %, hauptsächlich zurückzuführen auf geringere Aktivitäten durch den Konflikt im Nahen Osten, teils kompensiert durch mehr Offshore-Bohrungen in Europa Afrika, Lateinamerika und Nordamerika.

Sequentiell sank der Umsatz um 5 wegen saisonal bedingter niedrigerer Aktivitäten in Europa Afrika sowie Asien und den Unterbrechungen aufgrund des Konflikts im Nahen Osten, teils kompensiert durch mehr Offshore-Bohrungen in Lateinamerika.

Die Marge des Betriebsgewinns vor Steuern der Sparte Brunnenbau von 15 ging gegenüber dem Vorjahr um 463 bps zurück, hauptsächlich bedingt durch geringere Gewinne aufgrund des Konflikts im Nahen Osten und Preisdruck in bestimmten Märkten.

Sequentiell ging die Marge des Betriebsgewinns um 350 bps zurück aufgrund von saisonal bedingten niedrigeren Aktivitäten und den Unterbrechungen im Nahen Osten.

Produktionssysteme

(in Millionen) Wie berichtet Drei Monate endend am Veränderung 31. März

2026 31. Dez.

2025 Mar. 31, 2025 sequentiell gegenüber Vorjahr Umsatz International $2.272 $2.853 $2.166 -20 % 5 Nordamerika $1.206 $1.200 $671 80 Sonstige 30 $25 $4 n/m n/m $3.508 $4.078 $2.841 -14 % 23 Betriebsgewinn vor Steuern $497 $664 $471 -25 % 6 Marge Betriebsgewinn vor Steuern 14,2 % 16,3 16,6 -212 bps -240 bps Bereinigtes EBITDA* 648 815 561 -20 % 16 Marge bereinigtes EBITDA* 18,5 % 20,0 19,7 -150 bps -126 bps *Dies sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Siehe Abstimmung im Abschnitt "Zusätzliche Informationen". n/m bedeutungslos

Der Umsatz von Produktionssystemen stieg im Jahresvergleich um 23 auf $3,51 Milliarden aufgrund des Beitrags aus Produktionschemikalien und Artificial Lift des akquirierten Unternehmens ChampionX, das im Quartal mit $833 Millionen zum Umsatz und mit $148 Millionen zum Betriebsgewinn vor Steuern beitrug.

Ohne Berücksichtigung dieser Akquisition sank der Umsatz der Sparte Produktionssysteme im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 6 aufgrund der Unterbrechungen durch den Konflikt im Nahen Osten.

Die Marge des Betriebsgewinns vor Steuern von 14 der Sparte Produktionssysteme ging im Jahresvergleich um 240 bps zurück aufgrund von niedrigeren Gewinnen bei Oberflächenbearbeitungssystemen, SLB OneSubsea und Fertigstellungen. Dieser Rückgang konnte teils durch Wertsteigerungen bei ChampionX Produktionschemikalien und Artificial Lift ausgeglichen werden.

Sequentiell sank die Marge des Betriebsgewinns vor Steuern im ersten Quartal um 212 bps wegen saisonal bedingter niedrigerer Gewinne nach hohen Einnahmen aus Produktverkäufen im vierten Quartal 2025.

Die folgende Tabelle mit Kommentaren wurde unter der Annahme, dass ChampionX am 1. Januar 2025 akquiriert wurde auf Pro-forma-Basis erstellt.

(in Millionen) Pro forma Drei Monate endend am Veränderung 31. März

2026 31. Dez.

2025 31. März

2025 sequentiell gegenüber Vorjahr Umsatz International $2.272 $2.853 $2.408 -20 % -6 Nordamerika 1.206 1.200 1.206 Sonstige 30 25 36 n/m n/m $3.508 $4.078 $3.650 -14 % -4

Der Pro-forma-Umsatz von $3.51 Milliarden von Produktionssystemen sank im Jahresvergleich um 4 aufgrund niedrigerer Einnahmen von SLB OneSubsea und Oberflächenbearbeitungssystemen, teils kompensiert durch höhere Einnahmen bei Produktionschemikalien, Artificial Lift und Ventilen. Unterbrechungen durch den Konflikt im Nahen Osten trugen ebenfalls zum Rückgang gegenüber dem Vorjahr bei.

Sequentiell sank der Umsatz um 14 nach hohen Einnahmen aus internationalen Produktverkäufen im vierten Quartal 2025 sowie Unterbrechungen aufgrund des Konflikts im Nahen Osten.

Alle Sonstigen

Alle Sonstigen umfasst APS, Lösungen für Rechenzentren und SLB Capturi.

Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 21 aufgrund von niedrigeren APS-Einnahmen nach der Veräußerung des Palliser-Assets in Kanada im zweiten Quartal 2025 und niedrigerer Einnahmen bei bei SLB Capturi. Dies konnte teils durch einen höheren Umsatz bei Lösungen für Rechenzentren kompensiert werden.

Sequentiell ging der Umsatz leicht um 1 zurück aufgrund von geringeren Einnahmen aus APS-Projekten in Ecuador, was teils durch höhere Einnahmen aus den Lösungen für Rechenzentren ausgeglichen werden konnte.

Der Betriebsgewinn vor Steuern sank im Jahresvergleich aufgrund rückläufiger Gewinne aus APS-Projekten nach dem Palliser-Verkauf. Sequentiell stieg der Betriebsgewinn vor Steuern aufgrund einer besseren Leistung bei SLB Capturi.

Highlights des Quartals

Kerngeschäft

Auftragsvergaben

SLB gewinnt aufgrund seiner Stärken im Kerngeschäft weiterhin neue Aufträge. Hier eine Auswahl der Highlights:

In Kuwait hat die Kuwait Oil Company SLB einen fünfjährigen integrierten Vertrag von $1,5 Milliarden für das Feld Mutriba erteilt, der Design, Entwicklung und Produktionsmanagement umfasst. Diese Arbeiten bauen auf der Charakterisierung des Untergrunds des Feldes Mutriba durch SLB auf zwecks Unterstützung der Entwicklungsplanung und Ausführung von Arbeiten in tieferen, technisch herausfordernden Lagerstätten. Der Vertrag deckt die Entwicklung von Lagerstätten ab, die unter hohem Druck stehen und hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

In Surinam hat SLB einen Vertrag über strategische Zusammenarbeit mit PETRONAS Suriname E&P B.V., einer Tochtergesellschaft von PETRONAS, und der Subsea Integration Alliance, bestehend aus SLB OneSubsea und Subsea7, abgeschlossen. Zweck der Partnerschaft ist die Erschließung von Ressourcen in Surinam's Becken im aufstrebenden Grenzgebiet durch innovative und kosteneffiziente Unterwasser-Lösungen. Durch den Vertrag entsteht ein langfristiges Framework für die Zusammenarbeit über den gesamten Lebenszyklus des Projekts hinweg. Durch diese Herangehensweise wird eine frühe gemeinsame Entwicklung und Erstellung von kosteneffizienten Lösungen ermöglicht, die Entwicklung des Feldes wird beschleunigt und die Wirtschaftlichkeit des Projektes erhöht.

In Norwegen hat SLB OneSubsea einen Auftrag von Equinor über Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) erhalten. Gegenstand ist das Upgrade des Unterwasser-Kompressionssystems im Nordseefeld Gullfaks. Im Rahmen des Vertrags wird SLB OneSubsea zwei Kompressionsmodule der kommenden Generation liefern, um die ursprünglich 2015 installierten Einheiten als Teil des weltweit ersten Multiphasen-Unterwasser-Kompressionssystems zu optimieren. Die optimierten Module werden den Differenzdruck und die Durchflussleistung verbessern, wodurch die Leistung und die Lebensdauer des Feldes erhöht werden. Durch die Installation in die bestehende Unterwasser-Infrastruktur entstehen nur geringe Ausfallzeiten und die Gesamtkosten werden verringert.

In Oman erhielt SLB von Petroleum Development Oman (PDO) zwei fünfjährige Verträge über die Lieferung von Bohrlochköpfen und Artificial Lift-Technologien für die Operationen in Block-6, dem größten Öl- und Gasfeld von Oman. Unter dem Vertrag sollen Niedrigdruck-, Hochdruck- und Thermalbohrlochköpfe geliefert werden, ebenso wie elektrische tauchfähige Bohrlochköpfe (ESPs) und Exzenterschneckenpumpen (PCPs). Diese Lösungen sollen die Förderung reaktivieren und die produktive Lebensdauer von Block-6-Assets verlängern.

In China hat die China National Offshore Oil Corporation einen integrierten EPC-Vertrag für Mehrfachvertiefungen an SLB OneSubsea vergeben. Der Vertrag deckt 20 Brunnen und die Lieferung von integrierten Unterwasser-Produktionssystemen (SPS) für die Entwicklung des Tiefseefeldes Kaiping 18-1 im Südchinesischen Meer ab. Im Rahmen des Vertrages wird SLB OneSubsea standardisierte Unterwasser-Produktionstechnologie liefern. Dazu gehören horizontale Verteiler für Gaseinspritzung und Gasdruckfedern, duales ESP, Verteiler, Verbindungselemente und Kontrollsysteme, ebenso wie Installation und Unterstützung bei der Inbetriebnahme.

Für Offshore-Malaysia hat PTTEP Sabah Oil Limited, eine Tochtergesellschaft von PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), mit SLB OneSubsea einen EPC-Vertrag abgeschlossen. Für das Tiefsee-Portfolio von PTTEP wird SLB OneSubsea integrierte SPS liefern. Dies ist innerhalb von 12 Monaten der dritte große SPS-Auftrag von PTTEP.

Für Offshore-Indonesien hat Mubadala Energy, der internationale Energiekonzern mit Hauptsitz in Abu Dhabi, SLB mehrere Offshore-Bohrservice-Verträge erteilt. Sie dienen der Entwicklung und Exploration des Erdgastiefseefelds Tangkulo sowie Erkundungsbohrungen im Andamanensee. Im Rahmen des Vertrages wird SLB mit Mubadala Energy während des gesamten Lebenszyklus bei integrierten Bohrungen und Brunnendienstleistungen zusammenarbeiten. Dazu gehören Richtungsbohrungen, Bohrflüssigkeiten, Zementierung, Verkabelung, Slickline, Gewinderohre, Testen des Brunnens, Bohrlochaufzeichnung sowie untere und obere Fertigstellungen. Das integrierte Modell soll die Ausführung optimieren und die Sicherheit, Zuverlässigkeit und operative Leistung verbessern.

Highlights Technologie

Dies ist eine Auswahl der wichtigsten im Quartal neu eingeführten und bereitgestellten Technologien:

SLB führte das Flüssigkeitszufuhrsystem für das Fracking der nächsten Generation Cameron ein, eine komplett elektrische Lösung für hydraulisches Fracking. Sie verbessert die Effizienz, optimiert komplexe Operationen und unterstützt durch Automatisierung die Durchführung an der Bohrstelle. Das System besteht aus einem wartungsfreien Fracking-Ventil, einem elektrischen Antrieb und dem Kontrollsystem für die Flüssigkeitszufuhr ValveCommander, sodass die Betreiber jegliche Art von Antrieb digital überwachen können. Vorteile sind das Entfallen der Schmierung und Routinewartung vor Ort, ein präziserer Einsatz der Ventile, schnelleres Rig-up und Rig-down sowie die Entfernung hydraulischer Komponenten. Auch benötigt das System weniger hydraulische Flüssigkeiten und Ausstattungen mit Dieselantrieb, was zu einer Optimierung des Workflows, längeren Betriebszeiten und saubereren Fracking-Abläufen führt.

In Offshore-Brasilien sind Trident Energy und SLB in alten, mit Kies gefüllten Brunnen im Unterwasser-Feld Marimba gegen Produktivitätsverluste vorgegangen. Nach einem strengen Korrosionstest wandte SLB durch eine jahrzehntealte Unterwasser-Fließleitung von einer bestehenden P-08 halbtauchfähigen Plattform aus die Sandstein-Stimulationslösung OneSTEP EF an. So wurde das Korrosionsrisiko gemindert und der Einsatz eines leichten Bohrlochinterventionsschiffes oder eines Unterwasser-Kabelbaums wurde überflüssig. Das Ergebnis der Operation übertraf die geplanten Ziele und die Ölfördermengen stiegen um das Dreifache. Durch die Anwendung konnte bewiesen werden, dass Sandstein-Stimulation durch Unterwasser-Pipelines durchgeführt werden kann, was den Kreis der Kandidaten erweitert und die Wirtschaftlichkeit bestehender Anlagen erhöht. Durch das Projekt stellten Trident Energy und SLB ihre gute Zusammenarbeit bei komplexen Unterwasser-Interventionen unter Beweis.

In Offshore-Surinam vermieden SLB und PETRONAS Suriname E&P B.V. unnötige Rüstzeit durch den Einsatz der Probeentnahmeplattform für Lagerstätten Ora mit deren fortschrittlichen digitalen Workflows. Die Plattform Ora entnahm hochwertige Proben unter schwierigen Bedingungen, unter anderem aus einer Zone mit sehr langsamer Ölmobilität, wo die Extraktion extrem schwierig war. Durch die Umsetzung dieser praktischen Lösung konnte die Wertschaffung beschleunigt und die Operationen verbessert werden.

Im Norwegischen Continental Shelf (NCS) meisterten OKEA ASA und SLB einzigartige geologische und operative Herausforderungen in einem extrem langen Brunnen. Eingesetzt wurden eine integrierte Suite von SLB-Richtungsbohrungen, Bohrlochmessung in Echtzeit, Bewertung der Formation, Bohroptimierung, fortschrittliche Bit- und Flüssigkeitstechnologien sowie eine umfassende Planung und Überwachung des Brunnens. Mit einer gemessenen Tiefe von 10.895 Metern entstand der längste Brunnen, der jemals im NCS gebohrt wurde. 3.400 Meter wurden ohne Unterbrechung gebohrt, wobei das Bohrloch erweitert wurde. Als Teil des Projekts Talisker trägt dieser Brunnen dazu bei, die Lebensdauer des Brage-Feldes zu verlängern und zusätzliche Ressourcen zu bergen.

In Aserbaidschan erteilte bp SLB einen Vertrag über den Einsatz der Lösung für die Auswertung und Analyse von Glasfaserdaten in Echtzeit Optiq. Die Unternehmen arbeiteten gemeinsam daran, einen automatisierten Echtzeit-Workflow für die qualitative und quantitative Bewertung der dezentralen Temperaturmessung, die Profilierung der Produktion in mehreren Phasen sowie der Injektion zu erstellen. Die Lösung überwindet Hindernisse für die Realisierung des vollen Wertes der Glasfasersensorik, einschließlich der Generierung von Terabytes an Daten pro Tag und dem traditionell zeitaufwändigen Auswertungsprozess. bp passt die Lösung derzeit an die eigenen Überwachungsanforderungen an, um sie dann auf mehr als 50 Offshore-Brunnen auf sechs Plattformen anzuwenden, die mit Glasfasersensorik ausgestattet sind. Dank der automatisierten Analyse und dem cloudbasierten Zugriff auf Produktion und Überwachung der Lagerstätten ist es für Ingenieure einfacher, die Wiederherstellung zu optimieren und Produktionsunterbrechungen zu verringern oder ganz zu vermeiden.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten haben SLB und ADNOC Offshore im Feld Abu Al Bukhoosh (ABK) mithilfe eines Intelligent Stimulation Workflow Karbonatvorkommen mit geringer Rentabilität freigesetzt. Ein multilaterales Bohrloch mit gemischter Fertigstellung mit begrenztem Entry-Liner und Seitenbohrungen im offenen Bohrloch wurde während einer Fahrt mit einem einzigen Fahrzeug behandelt. Zum Einsatz kamen die individuell anpassbare Säurestimulation OpenPath Flex mit der viskoelastischen Säure VDA und dem von der Software Kinetix Matrix entworfenen Stimulationsdesign. Die Designs wurden mit den Core-Flow-Daten des Labors des Client Supports abgestimmt, was eine einheitliche Stimulierung erzeugte. Dank der Intervention konnte mehr als das Zweifache der ursprünglichen Prognose erzielt werden. Dies ist eine Vorlage für zukünftige Stimulierungsjobs in dieser Lagerstätte.

In Malaysia hat PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. SLB einen Fünfjahresvertrag erteilt über Bohrungen mit Druck, der über ein Offshore-Unterwassersystem geregelt wird (MPD-Dienste). SLB wird eine umfassende MPD-Lösung für Bohrungen mit Druck-Schlammkappe bereitstellen. Zum Einsatz kommen dabei ein kompaktes Kontrollgerät für die Drehsteuerung des Oberzugrings und das MPD-System @balance Control.

In Australien haben SLB und ConocoPhillips zum ersten Mal in diesem Land im Rahmen einer Exploration im Otway Basin die intelligente Testplattform Ora für kabelgebundene Formationen bereitgestellt. Das Ora Deep Transient Testing (DTT) ersetzte das ursprünglich geplante konventionelle Drillstem-Testen für das Otway Exploration Drilling Program. Das Testen konzentrierte sich auf die Lagerstätte Waarre A. Dafür gab es im Vergleich zur besser charakterisierten Lagerstätte Waarre C kaum Daten. Die Ergebnisse von Ora DTT bestätigten die Qualität und Zugänglichkeit der Lagerstätte im Test. Das sind wichtige Daten für die laufende Bewertung im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte.

Digital

SLB stellt in großem Umfang digitale Technologien bereit und arbeitet dabei mit Kunden zusammen, ihre Technologie und Workflows in die Cloud zu migrieren, neue, KI-unterstützte Funktionen zu nutzen und Statistiken zur Auswertung ihrer Leistung zu erhalten. Dies sind die bedeutendsten Highlights:

SLB und NVIDIA haben ihre Technologiepartnerschaft erweitert. Ziel ist die Entwicklung einer "AI Factory for Energy," eine Referenzumgebung, die von domainspezifischen generativen KI-Modellen und agentischer KI auf industrieller Ebene betrieben wird. Diese wird auf den digitalen Plattformen von SLB laufen, damit Energiekonzerne KI auf ihre Daten und Operationen anwenden können. Die Unternehmen werden auch gemeinsam die Verarbeitung großer Datensets und KI-Modelle auf den digitalen Plattformen von SLB optimieren. Dabei kommt die jüngste NVIDIA KI-Infrastruktur zum Einsatz, wodurch neue Maßstäbe für die Leistung und Effizienz von Energieanwendungen entstehen.

In Angola hat Azule Energy mit SLB einen dreijährigen Vertrag abgeschlossen. Gegenstand ist die Verlängerung und Ausweitung der Nutzung der digitalen Enterprise-Plattformen für die Operationen. Die Plattformen werden Azule dabei helfen, die Ausführung konsistenter zu gestalten, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und die zuverlässige Versorgung mit Energie über das gesamte Portfolio hinweg zu unterstützen. Azule Energy ein Joint Venture von bp und Eni und der größte unabhängige Energieproduzent in Angola betreibt einige der komplexesten Assets der Region. Im Rahmen des Vertrages kann Azule die digitale Plattform Delfi zwei Jahre lang nutzen. Eingesetzt wird sie für Studien über die Lagerstätte, Modellierung, Simulation und Workflows zu Planung von Brunnen. Darüber hinaus unterstützt sie die digitale Integration auf Unternehmensebene durch die Verbindung der Workflows für die Lagerstätte mit Umgebungen für allgemeinere operative Daten.

In Tansania und Uganda wurde SLB ein vierjähriger Vertrag erteilt über die Bereitstellung eines Production Data Management Systems (PDMS) für die East Africa Crude Oil Pipeline, die weltweit längste elektrisch beheizte Pipeline für Rohöl. SLB wird die Softwareplattform für Produktionsoperationen Avocet installieren, um Produktionsdaten zu erheben, analysieren und sicher zu speichern. Inbegriffen ist eine mobile Schnittstelle für die Messung des Volumens in Echtzeit und die Optimierung der Produktion in den Feldern Tilenga und Kingfisher. Die PDMS-Lösung wird die Operationen und den Fluss optimieren und die Integrität der Pipeline sichern. Durch das Projekt hat SLB nun Zugang zu zwei wichtigen Ländern in Ostafrika und kann die Fähigkeiten seiner digitalen Lösungen für Infrastrukturprojekte mit mehreren Betreibern unter Beweis stellen.

In Katar sicherte sich SLB einen strategischen Vertrag mit einem bedeutenden Betreiber, was in der Region auf eine deutliche Beschleunigung hin zu autonomen Bohrtechnologien hinweist. Nachdem im Juni 2025 DrillOps installiert und erfolgreich in Betrieb genommen worden war, ist diese Technologie nun auf drei Landbohranlagen im Einsatz und soll nun auch auf dem ersten Offshore-Rig des Betreibers installiert werden. Mehr als 10 Brunnen und 26 Abschnitte wurden bereits mit DrillOps gebohrt, was zu einer beeindruckenden durchschnittlichen Steigerung der Penetrationsquote von 21 führte. Die Bereitstellung stellte ebenfalls die schnelle Skalierbarkeit der Lösung und ihre Eignung für unterschiedlichste Bohranlagen unter Beweis.

In Oman hat PDO mit SLB einen vierjährigen Vertrag über die Implementierung der DrillOps-Lösungen für die intelligente Bereitstellung von Brunnen abgeschlossen. Das Betriebscenter für die Brunnen sollte so mit fortschrittlichen KI-basierten Funktionen ausgestattet werden. Im Umfang inbegriffen sind Beratungsdienste für DrillOps und Prognoseanalysen für PDO's Flotte von 50 Bohrinseln, wodurch zeitig automatische Warnhinweise bei bestimmten Risiken wie zum Beispiel verstopfte Rohre und Auswaschungen ausgelöst werden. So können sofort Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden und die Bohrleistung bleibt stabil und effizient. Unter dem Vertrag wird SLB auch DrillOps Automatisierung bereitstellen eine Anwendung auf der Bohranlage, die Bohr-Workflows optimiert und koordiniert, zusammen mit Neuro autonomer Bohrrichtungstechnologie auf kompatiblen Bohrinseln. Die Auftragsvergabe folgte einem erfolgreichen Feldversuch in 13 Brunnen im Jahr 2025. Dieser verbesserte die Durchdringungsrate um 18 und führte zu einer Verringerung der unsichtbaren verlorenen Zeit um 13 %, wodurch 25 Bohranlagen gerettet werden konnten.

In Indien hat die Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) einen wichtigen Vertrag über digitale Dienstleistungen mit SLB abgeschlossen, ein bedeutender Meilenstein in der digitalen Transformation des Unternehmens. Im Rahmen des Vertrages wird SLB's Daten- und KI-Plattform Lumi als Enterprise-Lösung für alle ONGC-Assets bereitgestellt. Diese einheitliche und skalierbare Grundlage für die Datenverarbeitung ermöglicht erweiterte Analysen und KI-unterstützte Workflows. Gleichzeitig werden die Lösungen OptiFlow und OptiSite implementiert, um die Produktionsabläufe durch umsetzbare Statistiken und eine höhere Effizienz zu verbessern. Dadurch möchte ONGC zu einem führenden digitalen und KI-basierten Energiekonzern werden, mit SLB an seiner Seite.

Neue Wachstumshorizonte

SLB ist in Märkten mit hohem Wachstum mit strategisch-innovativen Technologien und durch Partnerschaften aktiv, wie zum Beispiel Lösungen für Rechenzentren und Neue Energie, darunter die Folgenden:

SLB und NVIDIA haben ihre Technologiepartnerschaft für das Design und die Bereitstellung von kritischer KI-Infrastruktur erweitert. SLB wird als Partner für das Design von Modulen für die NVIDIA DSX AI-Werke tätig. Bei dieser Herangehensweise werden Komponenten nicht vor Ort produziert. So lassen sich Qualität und Zuverlässigkeit erhöhen, Kosten und Lieferzeiten werden reduziert und Personalengpässe vermieden. Darüber hinaus ist eine schnelle und flexible Skalierung möglich, sodass Kunden die Rechenzentren schnell erweitern können, wenn die Nachfrage steigt.

In der Türkei haben Maren Maras Electric Production Industry and Trade Co. Inc. und SLB einen vierjährigen Vertrag über die Bereitstellung einer individuell anpassbaren Lösung für Artificial Lift zur Unterstützung des geothermischen Portfolios unterzeichnet. Das System ist konzipiert für geothermische Umgebungen mit hoher Temperatur. Es wird geliefert im Rahmen eines integrierten geschäftlichen und operativen Modells, das hohe Kapitalinvestitionen am Anfang verringert und während des Lebenszyklus Support gewährleistet. SLB wird die Ausstattung für Artificial Lift, Felddienste und Beratung für die Leistungsoptimierung bereitstellen. Die Lösung verbessert die Leistung sowie die Zuverlässigkeit des Systems unter geothermischen Bedingungen und unterstützt die skalierbare geothermische Entwicklung.

FINANZTABELLEN

Gekürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung

(in Millionen, außer Beträge pro Aktie) Erstes Quartal 2026 2025 Umsatz $8.721 $8.490 Zinsen sonstige Einnahmen 43 78 Ausgaben Umsatzkosten(1) 7.390 6.884 Forschung und engineering 164 172 Allgemeines Verwaltung 97 96 Merger Integration(1) 41 48 Restrukturierung(1) 158 Zinsen 116 147 Gewinn vor Steuern(1) $956 $1.063 Steueraufwand(1) 195 234 Nettogewinn(1) $761 $829 Nicht beherrschten Anteilen zurechenbarer Nettogewinn(1) 9 32 SLB zurechenbarer Nettogewinn(1) $752 $797 Verwässerter Gewinn je SLB-Aktie(1) $0,50 $0,58 Durchschnittlich in Umlauf befindliche Aktien 1.499 1.366 Durchschnittlich in Umlauf befindliche Aktien unter Annahme von Verwässerung 1.515 1.380 In Aufwand enthaltene Abschreibung(2) $685 $640

(1) Siehe Abschnitt "Belastungen Gutschriften" (2) Beinhaltet Abschreibung auf Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände, Kosten für Exploratinosdaten und APS-Investitionen

Gekürzte konsolidierte Bilanz

(in Millionen) 31. März 31. Dez. 31, Aktiva 2026 2025 Umlaufvermögen Barmittel und kurzfristige Investitionen $3.387 $4.212 Forderungen 9.037 8.689 Lagerbestände 5.274 5.032 Sonstiges Umlaufvermögen 1.637 1.580 19.335 19.513 Investitionen in verbundene Unternehmen 1.784 1.783 Anlagevermögen 7.747 7.894 Goodwill 16.852 16.794 Immaterielle Vermögensgegenstände 4.901 4.988 Sonstige Vermögensgegenstände 3.907 3.896 $54.526 $54.868 Passiva und Eigenkapital Kurzfristige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten $11.140 $11.490 Geschätzte Körperschaftssteuer 878 894 Kurzfristige Kredite und aktueller Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten 1.938 1.894 Zu zahlende Dividende 457 443 14.413 14.721 Langfristige Verbindlichkeiten 9.670 9.742 Sonstige Verbindlichkeiten 3.090 3.114 27.173 27.577 Eigenkapital 27.353 27.291 $54.526 $54.868

Liquidität

(in Millionen) Liquiditätskomponenten 31. März

2026 31. März

2025 31. Dez. 31,

2025 Barmittel und kurzfristige Investitionen $3.387 $3.897 $4.212 Kurzfristige Kredite und aktueller Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten (1.938) (3.475) (1.894) Langfristige Verbindlichkeiten (9.670) (10.527) (9.742) Nettoverbindlichkeiten(1) $(8.221) $(10.105) $(7.424) Details zur Veränderung der Liquidität folgen: Erstes Erstes Quartal Quartal 2026 2025 Nettogewinn $761 $829 Abschreibungen(2) 685 640 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 101 91 Veränderung des Betriebskapitals (1.102) (937) Sonstiges 42 37 Operativer Cash Flow $487 $660 Kapitalaufwand (343) (398) APS-Investitionen (103) (108) Kapitalisierte Explorationsdaten (64) (51) Freier Cash Flow(3) (23) 103 Aktienrückkaufprogramm (451) (2.300) Gezahlte Dividende (426) (386) Einnahmen aus Aktienplan für Mitarbeiter 178 113 Unternehmensakquisitionen und -investitionen, übernommene Nettobarmittel und Verbindlichkeiten (70) (37) Steuern auf barausgeglichene aktienbasierte Vergütungen (59) (53) Sonstiges (30) (32) Verringerung der Nettoverbindlichkeiten vor Auswirkungen der Veränderung von ausländischen Wechselkursen (881) (2.592) Auswirkungen der Veränderung von ausländischen Wechselkursen auf die Nettoverbindlichkeiten 84 (108) Anstieg der Nettoverbindlichkeiten (797) (2.700) Nettoverbindlichkeiten am Anfang der Periode (7.424) (7.405) Nettoverbindlichkeiten am Ende der Periode $(8.221) $(10.105)

(1) "Nettoverbindlichkeiten" sind Bruttoverbindlichkeiten abzüglich Barmittel und kurzfristige Investitionen. Nach Ansicht des Managements bietet diese Kennzahl dem Management und Investoren Informationen über den Verschuldungsgrad von SLB da Barmittel und Investitionen angezeigt werden, die zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten genutzt werden könnten. Nettoverbindlichkeiten sind eine Nicht-GAAP-Finanzkennzahl, die als Zusatz, jedoch nicht als Ersatz oder bessere Kennzahl für Gesamtverbindlichkeiten anzusehen ist. (2) Beinhaltet Abschreibung auf Anlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte, Kosten für Explorationsdaten und APS-Investitionen (3) Der "Freie Cash Flow" ist der Cash Flow aus der Betriebstätigkeit abzüglich Kapitalaufwand, APS-Investitionen und kapitalisierte Kosten für Explorationsdaten. Nach Meinung des Managements ist der Freie Cash Flow eine wichtige Kennzahl des Unternehmens für die Liquidität, die dem Management und Investoren anzeigt, ob SLB Barmittel generieren kann. Nachdem der Unternehmensbedarf und die Verpflichtungen erfüllt sind, können diese Barmittel für Reinvestitionen und zukünftiges Wachstum verwendet werden oder über Dividendenzahlungen an Aktionäre ausgeschüttet werden. Der Freie Cash Flow zeigt nicht die verbleibenden Barmittel für diskretionäre Ausgaben an. Der Freie Cash Flow ist eine Nicht-GAAP-Kennzahl, die als Zusatz, jedoch nicht als Ersatz oder Verbesserung des Operativen Cash Flow anzusehen ist.

Belastungen Gutschriften

Zusätzlich zu Finanzergebnissen auf der Basis von US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) enthält diese Mitteilung über die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 auch Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen (so wie gemäß der SEC-Vorschrift G definiert). Zu den Nicht-GAAP-Kennzahlen gehören: Kennzahlen unter "Liquidität", SLB Nettogewinn ohne Belastungen Gutschriften sowie davon abgeleitete Kennzahlen (wie verwässerter Gewinn je Aktie ohne Belastungen Gutschriften; effektiver Steuersatz ohne Belastungen Gutschriften; bereinigtes EBITDA und Marge des bereinigten EBITDA). Nach Meinung des Managements bietet der Ausweis dieser Kennzahlen einen nützlichen Einblick in die zugrundeliegenden Geschäftsergebnisse von SLB sowie Trends und erleichtert den Vergleich von Periode zu Periode. Diese Kennzahlen dienen der Geschäftsführung auch als Maßstab für bestimmte leistungsabhängige Vergütungen. Die zuvor genannten Nicht-GAAP-Kennzahlen sollten als Zusatz, jedoch nicht als Ersatz für oder Verbesserung der Kennzahlen angesehen werden, die gemäß GAAP erstellt wurden. Es folgt ein Abgleich von bestimmten Nicht-GAAP-Kennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen. Eine Abstimmung des bereinigten EBITDA mit der vergleichbaren GAAP-Kennzahl finden Sie unter den "Zusätzlichen Informationen" (Frage 8).

(in Millionen außer Beträge pro Aktie Erstes Quartal 2026 Vor Steuern Steuern Nicht fortgef.

Anteile Netto Verwässert

Gewinn je Aktie SLB zurechenbarer Nettogewinn (GAAP-Basis) $956 $195 $9 $752 $0,50 Merger und Integration(1) 41 8 2 31 0,02 SLB zurechenbarer Nettogewinn ohne Belastungen Gutschriften $997 $203 $11 $783 $0,52 Erstes Quartal 2025 Pretax Tax Nicht fortgef.

Anteile Netto Verwässerter

Gewinn je Aktie SLB zurechenbarer Nettogewinn (GAAP-Basis) $1.063 $234 $32 $797 $0,58 Verringerung des Personalbestands(2) 158 10 148 0,11 Merger and Integration(1) 48 1 4 43 0,03 SLB zurechenbarer Nettogewinn ohne Belastungen Gutschriften $1.269 $245 $36 $988 $0,72 Viertes Quartal 2025 Vor Steuern Steuern Nicht fortgef.

Anteile Netto Verwässerter

Gewinn je Aktie SLB zurechenbarer Nettogewinn (GAAP-Basis) $943 $143 $(24) $824 $0,55 Wertminderung Goodwill(3) 210 41 169 0,11 Verringerung des Personalbestandes(2) 126 14 3 109 0,07 Abschreibung nach Fair Value bei der Bilanzierung von Vorratskäufen(4) 100 23 77 0,05 Merger und Integration(1) 125 21 12 92 0,06 Auflösung einer Wertberichtigung im Hinblick auf latente Steueransprüche 92 (92) (0,06) SLB zurechenbarer Nettogewinn ohne Belastungen Gutschriften $1.504 $293 $32 $1.179 $0,78

(1) Klassifiziert unter Merger Integration in der Verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung (2) Klassifiziert unter Restrukturierung in der Verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung (3) Klassifiziert als Wertberichtigung in derVerkürzten Gewinn- und Verlustrechnung (4) Klassifiziert als Umsatzkosten in der Verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung

Sparten

(in Millionen) Erstes Quartal 2026 Viertes Quartal 2025 Erstes Quartal 2025 Umsatz Gewinn

vor

Steuern Umsatz Gewinn

vor

Steuern Umsatz Gewinn

vor

Steuern Digital $640 $134 $825 $280 $587 $125 Lagerstättenleistung 1.594 257 1.748 342 1.700 282 Brunnenbau 2.797 424 2.949 550 2.977 589 Produktionssysteme 3.508 497 4.078 664 2.841 471 Alle Sonstigen 443 113 445 85 562 162 Eliminierungen Sonstige (261) (104) (300) (114) (177) (73) Segmentbetriebsgewinn vor Steuern 1.321 1.807 1.556 Unternehmen Sonstiges (228) (208) (179) Zinseinnahmen(1) 20 31 36 Zinsausgaben(1) (116) (126) (144) Belastungen 6 Gutschriften(2) (41) (561) (206) $8.721 $956 $9.745 $943 $8.490 $1.063

(in Millionen) Erstes Quartal 2026 Umsatz Gewinn

vor

Steuern Abschreibung

(3) Nettozins-

ausgaben

(-einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Digital $640 $134 $33 $167 Lagerstättenleistung 1.594 257 113 (1) 369 Brunnenbau 2.797 424 161 (1) 584 Produktionssysteme 3.508 497 152 (1) 648 Alle Sonstigen 443 113 84 197 Eliminierungen Sonstige (261) (104) 69 (2) (37) Segmentbetriebsgewinn vor Steuern 1.321 Unternehmen Sonstige (228) 73 (155) Zinseinnahmen(1) 20 Zinsausgaben(1) (116) Belastungen Gutschriften(2) (41) $8.721 $956 $685 $(5) $1.773

(in Millionen) Viertes Quartal 2025 Umsatz Gewinn

vor

Steuern Abschreibungen

(3) Nettozins-

ausgaben

(einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Digital $825 $280 $66 $346 Lagerstättenleistung 1.748 342 114 456 Brunnenbau 2.949 550 169 719 Produktionssysteme 4.078 664 151 815 Alle Sonstigen 445 85 85 170 Eliminierungen Sonstige (300) (114) 74 (40) Segmentbetriebsgewinn vor Steuern 1.807 Unternehmen Sonstige (208) 73 (135) Zinseinnahmen(1) 31 Zinsausgaben(1) (126) Belastungen Gutschriften(2) (561) $9.745 $943 $732 $2.331

(in Millionen) Erstes Quartal 2025 Umsatz Gewinn

vor Steuern Abschreibung

(3) Nettozins-

ausgaben

(einnahmen)(4) Bereinigtes

EBITDA(5) Digital $587 $125 $56 $181 Lagerstättenleistung 1.700 282 104 (1) 385 Brunnenbau 2.977 589 164 753 Produktionssysteme 2.841 471 90 561 Alle Sonstigen 562 162 111 3 276 Eliminierungen Sonstige (177) (73) 70 1 (2) Segmentbetriebsgewinn vor Steuern 1.556 Unternehmen Sonstige (179) 45 (134) Zinseinnahmen(1) 36 Zinsausgaben(1) (144) Belastungen Gutschriften(2) (206) $8.490 $1.063 $640 $3 $2.020

(1) Beträge, die in den Ergebnissen der Segmente enthalten sind, nicht inbegriffen (2) Siehe Abschnitt "Belastungen Gutschriften" (3) Einschließlich Abschreibungen auf Anlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte, APS-Investitionen und kapitalisierte Kosten für Explorationsdaten (4) Ohne Zinseinnahmen und -ausgaben, die auf Unternehmensebene berichtet wurden (5) Bereinigtes EBITDA umfasst Gewinn vor Steuern ohne Abschreibung, Zinseinnahmen, Zinsausgaben sowie Belastungen Gutschriftften

Zusätzliche Informationen

Häufig gestellte Fragen

1) Wie sehen die Pläne für die Kapitalinvestitionen für das Gesamtjahr 2026 aus? Die Kapitalinvestitionen (bestehend aus Investitionsausgaben, Kosten für Exploration und APS-Investitionen) für das Gesamtjahr 2026 belaufen sich voraussichtlich auf ungefähr $2,5 Milliarden. Im Vorjahr fiel ein Betrag von $2,4 Milliarden an. 2) Wie hoch waren jeweils der operative und der freie Cash Flow im ersten Quartal 2026? Der operative Cash Flow des ersten Quartals 2026 belief sich auf $487 Millionen und der freie Cash Flow auf minus $23 Millionen. 3) Was beinhaltete "Zinsen sonstige Einnahmen" für das erste Quartal 2026? "Zinsen sonstige Einnahmen" für das erste Quartal 2026 betrugen $43 Millionen. Dieser Betrag setzt sich aus Zinseinnahmen von $25 Millionen und Einnahmen aus Investitionen nach der Equity-Methode von $18 Millionen zusammen. 4) Wie haben sich Zinseinnahmen und Zinsausgaben im Laufe des ersten Quartals 2026 verändert? Die Zinseinnahmen des ersten Quartals 2026 von insgesamt $25 Millionen sanken sequentiell um $6 Millionen. Die Zinsausgaben von insgesamt $116 Millionen gingen sequentiell um 10 Millionen zurück. 5) Wie hoch war der effektive Steuersatz (ETR) für das erste Quartal 2026? Der ETR für das erste Quartal 2026 gemäß GAAP belief sich auf 20,3 im Vergleich zu 15,2 für das vierte Quartal 2025. Ohne Berücksichtigung von Belastungen und Gutschriften betrug der ETR für das erste Quartal 2026 20,3 im Vergleich zu 19,5 für das vierte Quartal 2025. 6) Wie viele Stammaktien waren am 31. März 2026 in Umlauf und wie ist die Veränderung im Vergleich zum Ende des vorherigen Quartals? Sowohl am 31. März 2026 als auch am 31. Dezember 2025 waren 1,495 Milliarden Stammaktien in Umlauf.

(in Millionen) In Umlauf befindliche Aktien am 31. Dezember 2025 1.495 Unter dem Aktienplan für Mitarbeiter emittierte Aktien 4 Aktien für Optionsberechtigte, abzüglich umgetauschte Aktien 2 Unverfallbarkeit von gebundenen Aktien 3 Aktienrückkaufprogramm (9) In Umlauf befindliche Aktien am 31. März 2026 1.495

7) Wie hoch war die gewichtete durchschnittliche Anzahl von in Umlauf befindlichen Aktien während des ersten Quartals 2026 und des vierten Quartals 2025? Wie verträgt sich dies mit der durchschnittlichen Anzahl von in Umlauf befindlichen Aktien unter der Annahme der Verwässerung, die der Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie zugrunde liegt? Die gewichtete durchschnittliche Anzahl von in Umlauf befindlichen Aktien betrug 1,499 Milliarden während des ersten Quartals 2026 und 1,495 Milliarden während des vierten Quartals 2025. Es folgt eine Abstimmung der gewichteten durchschnittlichen Anzahl von Aktien mit der durchschnittlichen Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien unter Annahme der Verwässerung, die der Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie zugrunde liegt.

(in Millionen) Erstes Quartal

2026 Viertes Quartal

2025 Gewichtete durchschnittliche Anzahl von in Umlauf befindlichen Aktien 1.499 1.495 Nicht unverfallbare Aktien mit Sperrfrist 15 16 Angenommene Ausübung des Aktienoptionsrechts 1 Durchschnittliche Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien unter der Annahme der Verwässerung 1.515 1.511

8) Wie hoch war das bereinigte EBITDA von SLB im ersten Quartal 2026, im vierten Quartal 2025 und im ersten Quartal 2025? Wie hoch war die Marge des bereinigten EBITDA von SLB in diesen Perioden? SLB's bereinigtes EBITDA betrug $1,773 Milliarden im ersten Quartal 2026, $2,331 Milliarden im vierten Quartal 2025 und $2,020 Milliarden im ersten Quartal 2025. Die Marge von SLB's bereinigten EBITDA belief sich auf 20,3 im ersten Quartal 2026, 23,9 im vierten Quartal 2025 und 23,8 im ersten Quartal 2025 und wurde wie folgt kalkuliert:

(in Millionen) Erstes Quartal

2026 Viertes Quartal

2025 Erstes Quartal

2025 SLB zurechenbarer Nettogewinn $752 $824 $797 Nicht beherrschten Anteilen zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) 9 (24) 32 Steueraufwand 195 143 234 Gewinn vor Steuern $956 $943 $1.063 Belastungen Gutschriften 41 561 206 Abschreibungen 685 732 640 Zinsaufwand 116 126 147 Zinseinnahmen (25) (31) (36) Bereinigtes EBITDA $1.773 $2.331 $2.020 Umsatz $8.721 $9.745 $8.490 Marge bereinigtes EBITDA 20,3 % 23,9 23,8

9) Wie setzten sich die Abschreibungen im ersten Quartal 2026, im vierten Quartal 2025 und im ersten Quartal 2025 zusammen? Die Komponenten der Abschreibung im ersten Quartal 2026, im vierten Quartal 2025 und im ersten Quartal 2025 sind wie folgt:

(in Millionen) Erstes Quartal

2026 Viertes Quartal

2025 Erstes Quartal

2025 Abschreibung auf Anlagevermögen $464 $475 $397 Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten 110 111 82 Abschreibung von APS-Investitionen 82 84 110 Abschreibung auf kapitalisierte Kosten für Explorationsdaten 29 62 51 $685 $732 $640

10) Welche Umsatzkategorien in der Sparte Digital bieten Lösungen für SLB's Kunden? Innerhalb von Digital wird der Umsatz im Wesentlichen durch vier Hauptlösungen generiert: Plattformen Anwendungen, Digitale Operationen, Digitale Exploration and Professionelle Dienste. Plattformen Anwendungen beinhaltet SLB's Cloudtechnologien wie die Plattformen Delfi und Lumi zusammen mit einer Suite von spezialisierten, domainfokussierten Anwendungen wie Petrel und Techlog, die als SaaS-Abonnements oder unbefristete Lizenzen angeboten werden. Diese Plattformen und Anwendungen automatisieren komplexe Modelle, um die Wirkung von Plänen für die Entwicklung von Lagerstätten zu simulieren, was bei der Planung von wichtigen Operationen wie Bohrungen, Fertigstellung und Produktionsdesigns hilfreich ist. Darüber hinaus werden Daten erhoben und unter Einsatz von KI und Machine Learning können Zykluszeiten verkürzt werden, was die Effizienz der Workflows erhöht. So können Kunden besser schnelle Entscheidungen treffen, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts und die Leistung der Lagerstätte zu erhöhen. Der Umsatz ist wiederkehrend (mit Ausnahme von einmaligen Lizenzverkäufen) aufgrund einer stabilen globalen ARR-Basis und gestützt von Kunden, die zu neuen, cloudbasierten Funktionen und IoT-fähigen Lösungen übergehen. Diese Kategorie verzeichnet die beste Kundenbindungsrate, es springen nur selten Kunden ab. Digitale Operationen vereint die einzigartigen Stärken von SLB's Ölfelddiensten und fortschrittliche digitale Technologien, um zuverlässige, effiziente und autonome Feldoperationen zu bieten. Durch die Integration von verbundenen Lösungen mit den Performance Live digitalen Servicecentern können Kunden die Prozesse in Echtzeit überwachen, aus der Ferne Entscheidungen treffen und ihre Workflows automatisiert ausführen. Das reicht von Bohrungen bis zu automatisierten Interventionen, was die Kosten senkt und die Wirtschaftlichkeit der Projekte erhöht. Der Umsatz wird durch dieselbe Kundenbasis generiert wie die Kerndienste und ist deshalb wiederholbar. Darüber hinaus ist ein Teil des Umsatzes bedingt durch die Art wiederkehrend. Der Umsatz ist aufgeteilt zwischen den Hauptdiensten Brunnenbau, Lagerstättenleistung, und Produktionssysteme und Digital, um diese Kategorie zu entwickeln und zu stärken. Dieser Effekt wird durch die Konsolidierung aufgehoben. Digitale Exploration ist das Geschäft von SLB mit Explorationsdaten. Die Bibliothek mit den Explorationsdaten ist eine differenzierte Assetbibliothek mit seismischen Untersuchungen und anderen unterirdischen Daten, die Kunden für eine bessere Exploration und Entwicklungsentscheidungen benötigen. Diese lizensierten Datensätze unterstützen auch Karbonspeicherdesigns und die Überwachung. Die Bibliothek deckt weltweit alle wichtigen Explorationen und aktiven Lagerstätten ab. Die Datensätze werden ständig aktualisiert und spiegeln die neuesten Bildalgorithmen wider. Sie basieren auf KI-Technologien, angetrieben von leistungsstarkem Cloud-Computing. Der Umsatz wird durch einmaligen, nicht übertragbaren Verkauf von Lizenzen generiert. Er ist deshalb nicht wiederkehrend. Professionelle Dienste umfasst Consulting und andere Dienste, die der Kunde für seine digitale Transformation benötigt. Zu diesen Diensten gehören Unterstützung beim Transfer von lokalen zu cloudbasierten digitalen Lösungen, Clean-up und Migration, Workflow-Automatisierung, einschließlich Bereitstellung von Workflow-Lösungen, die innerhalb von SLB's globalen Netzwerk von Innovation Factori Workspaces erstellt wurden sowie Schulungen, um die digitale Transformation des Kunden voranzutreiben. Der Umsatz dieser Kategorie ist größtenteils projektbasiert. Üblicherweise sind mehrere Aufträge pro Kunde zu verzeichnen. Diese Dienste generieren neue Möglichkeiten für andere digitale Umsatzströme. 11) Wie wird in der Sparte Digital ARR definiert und wie hoch war der ARR am 31. März 2026, am 31. Dezember 2025 und am 31. März 2025? ARR zeigt den jährlich wiederkehrenden Wert von Abonnements und Umsatz aus Wartungsarbeiten aus Plattformen Anwendungen an, zusammen mit dem wiederkehrenden Anteil von Digitalen Operationen. Dies ist ein Maßstab für den voraussichtlichen Umsatz für die kommenden 12 Monate. Diese Kennzahl zeigt den nachlaufenden Umsatz von zwölf Monaten ohne die Einnahmen aus einmaligen Verkäufen und variablen Nutzungsgebühren. Der ARR am 31.März 2026 betrug $1,02 Milliarden im Vergleich zu $1,00 Milliarde am 31. Dezember 2025 und $890 Millionen am 31. März 2025. Dies resultiert in einem Anstieg von 15 im Jahresvergleich und einer Steigerung von 2 gegenüber dem Vorquartal. 12) Was ist das Geschäft "Lösungen für Rechenzentren" und wo wird es berichtet? Das Geschäft "Lösungen für Rechenzentren" konzipiert und erstellt kritische Infrastrukturkomponenten, wie zum Beispiel modulare Rechenzentrumsgehäuse, Kühlsysteme und sonstige Hardware, für Hyperscaler und Unternehmen. Durch eine standardisierte, skalierbare Produktion mit kurzen Lieferzeiten und rigorosen Qualitätskontrollen bietet SLB konfigurierbare Lösungen, die kosteneffizient, aber zuverlässig sind und den wachsenden Bedarf von Rechenzentren decken. Die Nachfrage nach KI-basierten Daten treibt das Wachstum an. Deshalb wird dieses Geschäft in Zukunft zu einem bedeutenden Teil des SLB-Portfolios. Dieses Geschäft wird unter der Kategorie "Alle Sonstigen" berichtet. 13) Wie hoch war der Umsatz aus "Lösungen für Rechenzentren" im ersten Quartal 2026, vierten Quartal 2025 und ersten Quartal 2025? Der Umsatz aus "Lösungen für Rechenzentren" betrug im ersten Quartal 2026 $141 Millionen, im vierten Quartal 2025 $128 Millionen und im ersten Quartal 2025 $97 Millionen. Dies ergibt einen Anstieg von 45 gegenüber dem Vorjahr und von 10 sequentiell. 14) Welche Sparten gehören zum Kerngeschäft von SLB und wie hoch waren ihr Umsatz und ihr Betriebsgewinn vor Steuern im ersten Quartal 2026, vierten Quartal 2025 und ersten Quartal 2025? SLB's Kerngeschäft besteht aus den Sparten Lagerstättenleistung, Brunnenbau und Produktionssysteme. Deren Umsatz und Betriebsgewinn vor Steuern im ersten Quartal 2026, vierten Quartal 2025 und ersten Quartal 2025 berechnet sich wie folgt:

(in Millionen) Drei Monate endend am Veränderung 31. März

2026 31. Dez.

2025 31. März

2025 Sequentiell Gegenüber dem Vorjahr Umsatz Lagerstättenleistung $1.594 $1.748 $1.700 Brunnenbau 2.797 2.949 2.977 Produktionssystemems 3.508 4.078 2.841 $7.899 $8.775 $7.518 -10 % 5 Betriebsgewinn vor Steuern Lagerstättenleistung $257 $342 $282 Brunnenbau 424 550 589 Produktionssysteme 497 664 471 $1.178 $1.556 $1.342 -24 % -12 Marge des Betriebsgewinns vor Steuern Lagerstättenleistung 16,1 % 19,6 16,6 Brunnenbau 15,2 % 18,7 19,8 Produktionssysteme 14,2 % 16,3 16,6 14,9 % 17,7 17,8 -283 bps -294 bps

Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 beinhalten die Aktivitäten von ChampionX, die mit einem Umsatz von $833 Millionen zu Produktionssystemen beitrugen. Ohne Berücksichtigung der Akquisition sank der Umsatz aus dem Kerngeschäft gegenüber dem Vorjahr um 6 %.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiger Technologiekonzern, der seit 100 Jahren die Innovation im Energiesektor vorantreibt. Er ist in mehr als 100 Ländern präsent und die Mitarbeiter kommen aus fast doppelt so vielen Ländern. Die Mission des Unternehmens sind die Innovation von Öl und Gas, Digitalisierung in großem Umfang, Dekarbonisierung der Industrie sowie die Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die den Energiewandel fördern. Mehr Informationen finden Sie unter: slb.com.

Informationen zur Konferenzschaltung

SLB hält am Freitag, den 24. April 2026 eine Konferenzschaltung zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen und zum Ausblick ab. Der Call soll um 11:00 U.S. Eastern Time beginnen. Wenn Sie an dieser öffentlichen Konferenzschaltung teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte über +1 (833) 470-1428 innerhalb Nordamerikas und +1 (404) 975-4839 außerhalb Nordamerikas an die Vermittlung. Dies sollte spätestens 10 Minuten vor dem geplanten Beginn geschehen. Geben Sie den Zugangscode 742955 ein. Nach der Beendigung des Calls ist unter +1 (866) 813-9403 innerhalb Nordamerikas und +1 (929) 458-6194 außerhalb Nordamerikas bis zum 1. Mai 2026 eine Audioaufzeichnung verfügbar. Bitte geben Sie den Zugangscode 360731 ein. Die Konferenzschaltung wird simultan unter https://events.q4inc.com/attendee/972985185 nur zum Zuhören übertragen. Eine Aufzeichnung dieses Webcast ist auf derselben Webseite bis zum 1. Mai verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Pressemitteilung zum ersten Quartal 2026 und andere unserer Mitteilungen beinhalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Bundeswertpapiergesetzes. Sie beziehen sich auf Inhalte, die nicht auf vergangenen Fakten basieren. Für diese Aussagen sind die folgenden Formulierungen typisch: "erwarten", "dürfen", "können", "glauben", "vorhersagen", "planen", "Potenzial", "projiziert", "Projektionen", "Vorläufer", "Prognose", "Ausblick", "Erwartungen", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "Ehrgeiz", "Zielsetzung", "Ziel", "geplant", "denken", "sollte", "könnte", "würde", "werden", "sehen" und ähnliche Wendungen. Zukunftsgerichtete Aussagen befassen sich mit Anliegen, die in einem unterschiedlichen Ausmaß unsicher sind. Beispiele sind: Aussagen über finanzielle und Leistungsziele oder Erwartungen, die sich auf unseren geschäftlichen Ausblick beziehen oder davon abhängig sind; Wachstum von SLB insgesamt oder von einzelnen Sparten (einschließlich bestimmter Produktlinien, Regionen oder Technologien innerhalb von Sparten); die Vorteile der Übernahme von ChampionX einschließlich der Fähigkeit von SLB, dieses Unternehmen erfolgreich zu integrieren und die antizipierten Synergien und Wertsteigerungen aus dieser Akquisition zu realisieren; Nachfrage nach Öl und Gas und eine Steigerung der Produktion; Preise für Öl und Erdgas; Prognosen und Erwartungen im Hinblick auf den globalen Energie- und Klimawandel; Verbesserung der operativen Verfahren und Technologie; Investitionsausgaben von SLB und in der Öl- und Gasbranche; unsere Unternehmensstrategien, einschließlich "Digital" und "fit for basin" sowie die Strategien unserer Kunden; unsere Pläne für die Allokation von Kapital und Aktienrückkaufprogramme, einschließlich Dividendenpläne; unsere APS-Projekte, Joint Ventures und sonstige Allianzen; die Auswirkungen von derzeitigen oder eskalierenden Konflikten auf die globale Energieversorgung; Zugang zu Rohstoffen; zukünftige globale wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen; zukünftige Liquidität, einschließlich Freier Cash Flow sowie zukünftige Ergebnisse von Operationen, wie zum Beispiel Margen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, wie zum Beispiel: Veränderung der globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Bedingungen; Veränderungen der Ausgaben für Exploration und Produktion bei Kunden und Veränderungen bei der Exploration und Entwicklung von Öl und Erdgas; die Ergebnisse der Operationen und die finanzielle Lage unserer Kunden und Lieferanten; die Unfähigkeit, unsere Finanz- und Leistungsziele zu erreichen sowie sonstige Vorhersagen und Erwartungen zu erfüllen; unsere Unfähigkeit, unser Ziel, null Kohlenstoffemissionen oder diesbezügliche Zwischenziele zu erreichen; allgemeine wirtschaftliche, geopolitische und geschäftliche Bedingungen in zentralen Regionen der Welt; Währungsrisiken, Inflation; Veränderung der Geldpolitik durch Regierungen; Zölle; Preisdruck; Wetter und saisonale Einflüsse; ungünstige Auswirkungen von Pandemien; Verfügbarkeit und Kosten von Rohstoffen; operative Modifikationen, Verzögerungen oder Absagen; Herausforderungen in der Lieferkette; Verringerung der Produktion; das Ausmaß zukünftiger Belastungen; die Unfähigkeit, Effizienzen zu erzielen und sonstige geplante Vorteile aus unserer Strategie zu realisieren, wie zum Beispiel digitale Transformation und neue Energien sowie Strategien zur Kostenverringerung; Veränderung der staatlichen Regulierungen, zum Beispiel im Hinblick auf Offshore-Öl- und Gasexplorationen; radioaktive Quellen, Sprengstoff, Chemikalien und Klimainitiativen; die Unfähigkeit durch die Technologie neue Herausforderungen bei der Exploration zu meistern; die Wettbewerbsfähigkeit von alternativen Energiequellen oder Produktsubstituten sowie sonstige Risiken und Unwägbarkeiten, die in dieser Pressemitteilung aufgeführt werden und in unseren aktuellen Formularen 10-K, 10-Q und 8-K erwähnt sind, die bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurden.

Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Ungewissheiten eintreten (oder die Folgen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich unsere zugrundeliegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zukunftsgerichtete und andere Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere ökologischen, sozialen und anderen Nachhaltigkeitspläne und -ziele sind kein Hinweis darauf, dass diese Aussagen notwendigerweise wesentlich für Investoren sind oder in unseren Unterlagen bei der SEC offengelegt werden müssen. Darüber hinaus können historische, aktuelle und zukunftsgerichtete umwelt-, sozial- und nachhaltigkeitsbezogene Aussagen auf Standards zur Messung von Fortschritten beruhen, die sich noch in der Entwicklung befinden, auf internen Kontrollen und Prozessen, die sich ständig weiterentwickeln, sowie auf Annahmen, die sich in Zukunft ändern können. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und SLB lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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