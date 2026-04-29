In Deutschland sind immer mehr Unternehmen auf der Suche nach Mitarbeiter:innen mit KI-Know-how. Allein im IT-Sektor sind laut Index Gruppe im ersten Quartal 2026 fast 9.000 Stellen ausgeschrieben worden, in denen KI-Kenntnisse gefordert waren. Mit dem im September 2025 vorgestellten KI-Kompetenzmonitor der Berliner Personalmarktforschungsfirma Index Research lassen sich KI-Bezüge in Stellenanzeigen identifizieren. Gescannt wird neben knapp 200 Printmedien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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