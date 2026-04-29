EQS-News: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Jahresbericht

H2APEX veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und gibt positive Prognose



29.04.2026 / 23:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung H2APEX veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und gibt positive Prognose Umsatz im Geschäftsjahr 2025 mit EUR 10,0 Mio. am oberen Ende der Prognose, Umsätze aus eigenem Anlagenbetrieb dabei vervierfacht

Auftragsbestand zum Jahresende mit EUR 22,6 Mio. mehr als verdoppelt

Prognose 2026: Umsatz zwischen EUR 14 Mio. und EUR 16 Mio. erwartet, Großteil bereits vertraglich gesichert Rostock, Grevenmacher (Großherzogtum Luxemburg), 29. April 2026 - Die H2APEX Group SCA (ISIN: LU0472835155), ein führender Entwickler und Betreiber von grünen Wasserstoffanlagen für die Dekarbonisierung von Industrie, Infrastruktur und Mobilität, hat heute den geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 sowie ihren ersten VSME-Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der Geschäftsbericht spiegelt die strategische Transformation des Unternehmens und die verbesserte Perspektive im zunehmend dynamischen Markt für grünen Wasserstoff wider. Im Geschäftsjahr 2025 hat sich H2APEX den Veränderungen im Wasserstoffmarkt angepasst und fokussiert sich zunehmend auf die eigene Projektentwicklungskompetenz und die Realisierung von eigenen Wasserstoffproduktionskapazitäten. Das 100-MW-IPCEI-Projekt "WAL - Wasserstoff aus Lubmin" konnte durch die strategische Partnerschaft mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) und die Akquisition der HH2E Werk Lubmin GmbH erhebliche Fortschritte machen. Weitere Projekte konnten 2025 in die Entwicklungsphase gehen. Dabei werden eine Großelektrolyse für grüne zivile und militärische Flugkraftstoffe in Laage sowie kleine dezentrale Anlagen für Regionen ohne Pipelineanbindung zukünftig eine tragende Rolle für das Geschäftsmodell einnehmen. Auch im wachsenden Markt für Betriebsführung und Dienstleistungen baut das Unternehmen Kapazitäten aus. Im Segment Storage hat H2APEX wichtige technologische Meilensteine erreicht: Die Entwicklungsschritte im Geschäftsjahr 2025 ermöglichen in der ersten Jahreshälfte 2026 den Start einer Pilotanlage für die Speicherung von Wasserstoff in Salz und zusätzlich die Serienproduktion von Druckspeichern in der zweiten Jahreshälfte 2026. Im zuvor volatilen EPC-Geschäft (Engineering, Procurement, and Construction) für Dritte wurden Kapazitäten abgebaut. Peter Rößner, CEO von H2APEX: "Wir haben im Geschäftsjahr 2025 beim Ausbau unserer eigenen Wasserstoffproduktionskapazitäten und bei unseren Speicherlösungen große Fortschritte erreicht und konnten die Basis für unseren Erfolg weiter ausbauen. Der aktuell im Bundestag beschlossene Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der THG-Quote schafft die weiterhin nötige Planungssicherheit im Markthochlauf von grünem Wasserstoff. Wir wollen als H2APEX einen Beitrag zur sicheren und unabhängigen Energieversorgung in Deutschland leisten. Durch neue Projekte werden wir zukünftig auch die zivile und militärische Kraftstoffversorgung resilienter gegen geopolitische Einflüsse machen." Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Der Umsatz belief sich auf EUR 10,0 Mio. (2024: EUR 29,6 Mio.) und lag damit am oberen Ende der im Jahresverlauf auf EUR 9 Mio. bis EUR 10 Mio. angehobenen Prognose. Bedingt durch den planmäßigen Umsatzrückgang im Zuge des Strategiewechsels sowie fortgesetzte Investitionen in Personal und in die Entwicklung der Speicherlösungen belief sich das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2025 auf EUR -25,7 Mio. (2024: EUR -16,3 Mio.). Das Netto-Jahresergebnis lag bei EUR -33,8 Mio., nach EUR -27,8 Mio. im Geschäftsjahr 2024. Der Auftragsbestand zum Jahresende 2025 hat sich mit EUR 22,6 Mio. mehr als verdoppelt. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet H2APEX einen Umsatz zwischen EUR 14 Mio. und EUR 16 Mio. Ein Großteil dieser Umsätze ist bereits vertraglich gesichert. Zu den Ergebnisbeiträgen werden entsprechend die fortgeführte Projektentwicklung, unter anderem über den PMC-Vertrag (Project Management Consultancy) für das Projekt WAL, wachsende Umsätze aus dem Eigenbetrieb der Wasserstoffanlage in Rostock-Laage, Operations & Maintenance-Erträge sowie auslaufende EPC-Projekte beisteuern. Im Rahmen seiner gewöhnlichen Geschäftstätigkeit prüft das Unternehmen regelmäßig eine Reihe von Finanzierungsoptionen zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit, darunter projektbezogene Finanzierungen, Schuldtitel sowie eigenkapitalbezogene oder andere Kapitalmarktlösungen. Solche Überlegungen sind fortlaufend und explorativer Natur, und es wurde keine Entscheidung darüber getroffen, ob oder wann eine Transaktion angestrebt wird. Bert Althaus, CFO von H2APEX: "Die Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 reflektiert und bestätigt den eingeschlagenen Strategiewechsel: Wir haben bewusst kurzfristige Umsätze zugunsten langfristiger Wertschöpfung und Skalierbarkeit priorisiert. Trotz der damit verbundenen Ergebnisbelastungen bauen wir unseren Auftragsbestand deutlich aus, sichern große Teile der Umsätze für 2026 bereits vertraglich ab und stärken mit Projektentwicklung, Eigenbetrieb und Serviceerlösen die Qualität und Planbarkeit unseres Geschäftsmodells." Ein weiterer Meilenstein für die H2APEX Group ist zudem die erstmalige Veröffentlichung eines freiwilligen Nachhaltigkeitsberichts nach dem Voluntary Standard for SME Sustainability Reporting (VSME). H2APEX schafft damit frühzeitig Transparenz gegenüber Investoren, Kreditgebern, Kunden und weiteren Stakeholdern im Hinblick auf seine ESG-Leistung. Künftig erscheint der Bericht jährlich. Schwerpunkte der kommenden Jahre sind der Abschluss der ISO-Zertifizierungen 14001 und 50001, der weitere Aufbau eines Supply-Chain-Compliance-Systems sowie die Erweiterung der Datenbasis für die Scope-3-Bilanz. Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 sowie der erste Nachhaltigkeitsbericht nach VSME stehen auf der Unternehmenswebsite www.h2apex.com zum Download bereit Über H2APEX Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

Kontakt: H2APEX Investor Relations Henriette Siegel Telefon: +49 381 799902-320 E-Mail: investor.relations@h2apex.com Timmermannsstrat 2a 18055 Rostock www.h2apex.com IR.on AG Investor Relations Frederic Hilke, Niklas Wagner Telefon: +49 221 9140 973 Mittelstr. 12-14 50672 Köln E-Mail: h2apex@ir-on.com www.ir-on.com





Kontakt:





29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News