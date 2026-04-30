Neue CPO- und EMEA-COO-Ernennungen treiben die Talentstrategie und die operative Exzellenz im Zuge des globalen Wachstums voran

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentrumskomplexen, gab heute die Ernennung von Emma Jeffries zur Global Chief People Officer und von Michael Fränkle zum Chief Operating Officer für die Region EMEA bekannt. Damit stärkt das Unternehmen seine Führungsriege weiter, während es expandiert, um der weltweit steigenden Kundennachfrage nach Hyperscale- und KI-Kapazitäten gerecht zu werden.

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Emma Jeffries, Global Chief People Officer, Vantage Data Centers

Jeffries wird von Denver aus den globalen Personalbereich von Vantage leiten, einschließlich Talentakquise, Führungskräfteentwicklung, Organisationsgestaltung und Vergütungssystemen. Jeffries wird direkt an Sureel Choksi, den President und Chief Executive Officer, berichten und die Personalpolitik, die Unternehmenskultur sowie das Betriebsmodell des Unternehmens weiterentwickeln, um die rasche globale Expansion und die zunehmende Komplexität bei der Bereitstellung von Hyperscale- und KI-Infrastrukturen zu unterstützen.

Fränkle, der seinen Sitz in Frankfurt hat, wird für den Betrieb, die Zuverlässigkeitstechnik und das Kundenerlebnis in den europäischen und afrikanischen Märkten von Vantage verantwortlich sein. Er wird an David Howson, President für die Region EMEA, berichten und sich darauf konzentrieren, die operative Leistung und Zuverlässigkeit zu steigern, Innovationen voranzutreiben und in der gesamten Region ein einheitliches, erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten.

"Emma ist eine bewährte Führungskraft an der Schnittstelle von Kultur, Talent und Wachstum", sagte Choksi. "Ihre Erfahrung beim Aufbau leistungsstarker globaler Teams und bei der Leitung von Transformationsprozessen in komplexen Unternehmen wird uns dabei helfen, unser Betriebsmodell zu stärken, während wir weiter wachsen und weiterhin die spezialisierten Fachkräfte gewinnen, auf die sich unsere Kunden verlassen."

"Michael bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Leitung und Modernisierung geschäftskritischer Infrastrukturen mit", fügte Choksi hinzu. "Im Zuge unserer Expansion in der EMEA-Region wird sein disziplinierter Ansatz im operativen Geschäft entscheidend dazu beitragen, die Zuverlässigkeit, Konsistenz und das Kundenerlebnis zu gewährleisten, die für schnell wachsende KI- und Cloud-Workloads erforderlich sind."

Jeffries wechselt zu Vantage und bringt umfangreiche Erfahrung im Aufbau globaler Personalabteilungen mit, die eine schnelle Skalierung ermöglichen. Zuletzt war sie als Chief People Officer bei ATOMS (ehemals City Storage Systems) tätig, wo sie die globale Personalabteilung von Grund auf aufbaute, um die internationale Expansion zu unterstützen. Zuvor leitete sie als Executive Vice President und Chief Human Resources Officer bei Iron Mountain die globale Personalstrategie für mehr als 25.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und spielte eine Schlüsselrolle bei groß angelegten Transformationsinitiativen, darunter die Integration von Fusionen und Übernahmen sowie die Neugestaltung der Organisationsstruktur.

Fränkle verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Telekommunikation und digitale Infrastruktur. Er hat bedeutende betriebliche Umstrukturierungen geleitet, nationale Netzwerke modernisiert und geschäftskritische Infrastrukturplattformen ausgebaut. Vor seiner Tätigkeit bei Vantage hatte er leitende Führungspositionen bei der Tele Columbus AG, der TDC Group, der M-net Telekommunikations GmbH und Telefónica o2 inne, wo er die Bereiche Netz, Technologie und Betrieb leitete und Verbesserungen in den Bereichen Effizienz, Servicequalität und Plattformzuverlässigkeit vorantrieb.

"Vantage wächst gerade in einer entscheidenden Phase für die digitale Infrastruktur", sagte Jeffries. "Ich freue mich darauf, unternehmensweit zusammenzuarbeiten, um die Führungskräfteentwicklung zu stärken, leistungsstarke Teams zu unterstützen und die Mitarbeitererfahrung weiterzuentwickeln, während wir wachsen, um der Kundennachfrage gerecht zu werden."

"Die EMEA-Region ist für Vantage ein entscheidender Wachstumsmarkt, und mein Fokus liegt auf dem Erfolg unserer Kunden", sagte Fränkle. "Meine Priorität ist es, eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um ihnen die Zuverlässigkeit, Transparenz und Reaktionsfähigkeit zu bieten, die sie benötigen, und ihnen dabei zu helfen, ihre KI- und Cloud-Dienste mit Zuversicht auszubauen, während unsere Plattform in Europa und Afrika weiter wächst."

Über Vantage Data Centers

Vantage Data Centers ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich digitaler Infrastruktur und bedient die einflussreichsten KI- und Cloud-Anbieter der Welt. Vantage operiert in Nordamerika, EMEA und Asien-Pazifik und liefert Kapazität mit unübertroffener Geschwindigkeit und in einem bisher unerreichten Maßstab. Angetrieben wird das Unternehmen von einem unablässigen Einsatz für operative Exzellenz und Kundenerfolg. Vantage versetzt transformative Unternehmen in die Lage, die Zukunft zu gestalten.

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