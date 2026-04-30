OpenGate Capital ("OpenGate"), ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme der Europa- und Nahost-Sparte ("EMEA") von Total Safety, einem Portfoliounternehmen von Littlejohn Co., abgeschlossen hat. Total Safety EMEA ist ein führender Anbieter von geschäftskritischen Sicherheits- und Compliance-Lösungen für Kunden in der Petrochemie sowie der Öl- und Gasindustrie in der EMEA-Region. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Schutz der Belegschaft und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in komplexen, sicherheitskritischen Umgebungen. Die Bedingungen der Akquisition wurden nicht bekannt gegeben.

Von seinem Hauptsitz in Diepenbeek, Belgien, bietet Total Safety EMEA eine voll integrierte "One-Stop-Plattform", die Sicherheitsdienstleistungen, die Vermietung von Ausrüstung und den Verkauf von Produkten umfasst. Zu den Leistungen gehören der Einsatz von hochqualifiziertem Personal für kritische Sicherheitsoperationen, die kurz- und langfristige Vermietung von essenzieller Ausrüstung sowie die Lieferung von persönlicher Schutzausrüstung. Als vertrauenswürdiger Partner in stark regulierten Umgebungen unterstützt Total Safety EMEA seine Kunden dabei, die Betriebsintegrität zu wahren, Risiken zu minimieren und eine kontinuierliche Compliance zu gewährleisten.

"Wir sind über den erfolgreichen Abschluss dieser Carve-out-Akquisition hoch erfreut. Sie unterstreicht unsere Fähigkeit, komplexe Transaktionen über verschiedene Rechtsräume hinweg durchzuführen und hochwertige Plattforminvestitionen zu tätigen. Total Safety EMEA bietet eine starke Grundlage für Wachstum, und wir sehen klare Chancen, die Performance zu steigern und die Marktposition auszubauen, insbesondere im Nahen Osten. Gemeinsam mit CEO Steven Lanssens und dem Managementteam konzentrieren wir uns darauf, eine skalierte, eigenständige Plattform mit erheblichem Potenzial für langfristige Wertschöpfung aufzubauen", sagte Matt Keshian, Managing Director bei OpenGate.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einem Unternehmen, das unsere langfristige Vision und unser Engagement für operative Exzellenz teilt. Dieses Carve-out markiert ein spannendes neues Kapitel für unser Unternehmen eines, in dem wir unseren Fokus schärfen, mit größerer Agilität investieren und eine Plattform für Wachstum in Europa und dem Nahen Osten aufbauen können. Gemeinsam sind wir hervorragend positioniert, unsere Kompetenzen auszubauen und der petrochemischen sowie der Öl- und Gasindustrie, wo Zuverlässigkeit, Fachkompetenz und Innovation gefragt sind, kritische Sicherheitslösungen bereitzustellen", sagte Steven Lanssens, CEO von Total Safety EMEA.

"Seit mehreren Jahren profitiert Total Safety von kontinuierlichen Investitionen und einer konsequenten Ausrichtung auf die Stärkung seiner Plattform, seines Führungsteams und seiner Kernkompetenzen, was das Unternehmen in eine weltweit führende Position bei Sicherheitsausrüstungen und Dienstleistungen am Arbeitsplatz gerückt hat. Mit OpenGate als neuem Partner ist Total Safety EMEA bestens gerüstet, um das Geschäft in Europa und im Nahen Osten weiter auszubauen", sagte Brad Clark, CEO von Total Safety.

Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 abgeschlossen.

OpenGate wird bei der Transaktion von McDermott Will Schulte (Rechtliches) beraten. Total Safety wird von Troutman Pepper Locke und Eversheds Sutherland (Rechtliches) sowie Houlihan Lokey (M&A) beraten.

Über OpenGate

OpenGate ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Mit Hauptsitz in New York und Paris baut OpenGate seit 2005 Unternehmen auf und transformiert sie. Die Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate mehr als 40 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Über Total Safety

Total Safety ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Sicherheitsdienstleistungen, Ausrüstungen und Compliance-Lösungen für den Energie- und Industriesektor. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Houston, Texas, bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen an, die darauf ausgerichtet sind, Mitarbeiter zu schützen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und einen sicheren sowie effizienten Betrieb an Standorten weltweit zu unterstützen. Weitere Informationen zu Total Safety finden Sie unter https://www.totalsafety.com.

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