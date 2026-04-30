SoFi und Robinhood geraten nach den Quartalszahlen unter Druck. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist der Rücksetzer bei SoFi die bessere Einstiegsgelegenheit, oder bietet Robinhood das größere Comeback-Potenzial?Die Zahlen sind da, die Reaktion der Börse fällt brutal aus. SoFi Technologies und Robinhood Markets gehören zu den bekanntesten Fintech-Werten der Wall Street. Beide stehen für digitale Finanzdienstleistungen, junge Kunden, hohe Wachstumsfantasie und entsprechend hohe Erwartungen. Genau diese Erwartungen wurden für die beiden Konzerne nun zum Problem. Bei SoFi war der Quartalsbericht auf den ersten Blick stark. Der bereinigte Gewinn je verwässerter Aktie verdoppelte sich im …Den vollständigen Artikel lesen
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