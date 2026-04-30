Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 30.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
250 Tage bis zum Pentagon-Magnetverbot: Wie ein 46-Mio.-CAD-Small-Cap profitieren könnte
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
30.04.2026 06:45 Uhr
173 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. April

=== 
*** 01:50 JP/Industrieproduktion März 
     PROGNOSE: +1,1% gg Vm 
     zuvor:  -2,1% gg Vm 
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) April 
     PROGNOSE: 50,1 
     zuvor: 50,4 
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (CFLP/nationale Statistikbehörde) April 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  50,1 
  06:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q 
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q 
*** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q 
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q 
  06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1Q 
     (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q 
  07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q 
  07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q 
  07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Statement 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q 
     (15:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Fielmann Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) 
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vq 
     4Q:    +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 
*** 07:30 FR/Privater Verbrauch März 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  -1,4% gg Vm/-1,5% gg Vj 
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q 
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) 
*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q 
  08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real 
     PROGNOSE:   -0,2% gg Vm 
     zuvor:    -0,5% gg Vm 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März 
     Importpreise 
     PROGNOSE:   +2,0% gg Vm/ *0,6% gg Vj 
     zuvor:    +0,3% gg Vm/ -2,3% gg Vj 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q 
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1Q 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) April 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    +0,9% gg Vm/+1,7% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:   +2,3% gg Vj 
     zuvor:    +2,0% gg Vj 
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
     PROGNOSE:   +0,5% gg Vq 
     4. Quartal:  +0,8% gg Vq/+2,6% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +5.000 gg Vm 
     zuvor:   unv. gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   6,3% 
     zuvor:     6,3% 
*** 10:00 DE/BASF SE, HV 
*** 10:00 DE/Continental AG, HV 
*** 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV 
*** 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV 
*** 10:00 DE/RWE AG, HV 
  10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis 
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
     kalender- und saisonbereinigt gg Vq 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vq 
     4Q:    +0,3% gg Vq 
     kalenderbereinigt gg Vj 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vq 
     4Q:    +0,4% gg Vq 
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vq 
     4Q:    +0,3% gg Vq 
*** 11:00 DE/Atoss Software SE, HV 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März 
     Eurozone Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE:       6,2% 
     zuvor:         6,2% 
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,9% gg Vj 
     4Q:    +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April 
     Eurozone 
     PROGNOSE:       +2,9% gg Vj 
     zuvor:        +1,3% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE:       +2,2% gg Vj 
     zuvor:        +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April 
     PROGNOSE:       k.A. 
     zuvor:        +0,3% gg Vm/+0,8%gg Vj 
  12:00 GB/Rolls-Royce plc, HV und Trading Statement 
*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q 
*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q 
  13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate 
     PROGNOSE:   3,75% 
     zuvor:    3,75% 
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
     Einlagensatz 
     PROGNOSE:   2,00% 
     zuvor:    2,00% 
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q 
     PROGNOSE:  +0,9% gg Vq 
     4. Quartal: +0,7% gg Vq 
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:   +2,2% gg Vq 
     4. Quartal:  +0,5% gg Vq 
     BIP-Deflator 
     PROGNOSE:   +3,7% gg Vq 
     4. Quartal:  +3,7% gg Vq 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 212.000 
     zuvor:  214.000 
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März 
     Ausgaben / Einkommen 
     PROGNOSE:   +0,9% gg Vm/+0,3% gg Vm 
     zuvor:    +0,5% gg Vm/-0,1% gg Vm 
     PCE-Preisindex / Gesamtrate 
     PROGNOSE:   +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj 
     zuvor:    +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     PCE-Preisindex / Kernrate 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj 
     zuvor:    +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj 
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April 
     PROGNOSE:   53,5 
     zuvor:    52,8 
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Februar und März 
     PROGNOSE:   -0,1% gg Vm 
     zuvor:    -0,1% gg Vm 
  16:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, "Euro Matters Podcast" zu aktuellen, 
     finanzpolitischen Entscheidungen 
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q 
*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q 
 
    - Verkürzter Handel in Schweden 
    - DE/Electrovac AG, erster Handelstag 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 00:10 ET (04:10 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.