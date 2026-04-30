DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. April

=== *** 01:50 JP/Industrieproduktion März PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: -2,1% gg Vm *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (CFLP/nationale Statistikbehörde) April PROGNOSE: 50,1 zuvor: 50,4 *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (CFLP/nationale Statistikbehörde) April PROGNOSE: k.A. zuvor: 50,1 06:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q *** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q 06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Statement 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Fielmann Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq 4Q: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj *** 07:30 FR/Privater Verbrauch März PROGNOSE: k.A. zuvor: -1,4% gg Vm/-1,5% gg Vj *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +2,0% gg Vm/ *0,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/ -2,3% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q *** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,9% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,5% gg Vq 4. Quartal: +0,8% gg Vq/+2,6% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: unv. gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 10:00 DE/BASF SE, HV *** 10:00 DE/Continental AG, HV *** 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV *** 10:00 DE/RWE AG, HV 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,2% gg Vq 4Q: +0,3% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,3% gg Vq 4Q: +0,4% gg Vq *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq 4Q: +0,3% gg Vq *** 11:00 DE/Atoss Software SE, HV *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,2% zuvor: 6,2% *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,9% gg Vj 4Q: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April Eurozone PROGNOSE: +2,9% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+2,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +2,2% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,3% gg Vm/+0,8%gg Vj 12:00 GB/Rolls-Royce plc, HV und Trading Statement *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,75% *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 2,00% *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,9% gg Vq 4. Quartal: +0,7% gg Vq *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 4. Quartal: +0,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,7% gg Vq 4. Quartal: +3,7% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 212.000 zuvor: 214.000 *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm/-0,1% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 53,5 zuvor: 52,8 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Februar und März PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 16:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, "Euro Matters Podcast" zu aktuellen, finanzpolitischen Entscheidungen *** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q - Verkürzter Handel in Schweden - DE/Electrovac AG, erster Handelstag ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

April 30, 2026 00:10 ET (04:10 GMT)

