DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CHINA-WETTBEWERB - BASF-Chef Markus Kamieth fordert von Europa, Chinas unfairen Handelspraktiken die Stirn zu bieten. "An vielen Stellen wird von chinesischen Unternehmen nicht sauber gespielt", sagte Kamieth dem Nachrichtenmagazin Focus. Wenn der Handel offenkundig gegen die globalen Regeln verstößt, dürfe die EU dies nicht dulden, fordert der Vorstandschef: "Die Fälle zur Prüfung von Anti-Dumping-Maßnahmen bei der EU sind in den letzten 12 bis 24 Monaten enorm angestiegen. Wir sehen eine Verdopplung seit 2023. Aus gutem Grund: In China bestehen enorme Überkapazitäten für viele Produkte. Die Hersteller bieten sie deshalb teils unter den Produktionskosten an, um sie bei uns zu verkaufen." (Focus)

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT - Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, fordert angesichts der anhaltenden Krise der deutschen Industrie eine "konzertierte Aktion" von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften. "Momentan werden mir zu viele öffentliche Schlagwortdebatten geführt", kritisierte Nahles im Gespräch mit der Rheinpfalz. Um die wöchentliche Arbeitszeit von Frauen, von denen viele in Teilzeit arbeiten, zu erhöhen, forderte Nahles, die "Rahmenbedingungen" zu verändern. Das gelte beispielsweise für das Ehegattensplitting. (Rheinpfalz)

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April 30, 2026 00:18 ET (04:18 GMT)

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