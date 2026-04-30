Leclanché SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis
Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR
YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 30. April, 2026 - Mit Entscheid vom 29. April 2026 hat die SIX Exchange Regulation AG eine Verlängerung der Frist zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 der Leclanché SA (SIX: LECN) («Leclanché» oder die «Gesellschaft») bis zum 31. Mai 2026 genehmigt.
Leclanché sah sich bei der Fertigstellung des Geschäftsberichts 2025 mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, insbesondere:
Leclanché veröffentlicht zudem ihre ungeprüften wichtigsten Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025: Im Jahr 2025 belief sich der konsolidierte Umsatz auf CHF 23,1 Millionen, wovon CHF 22,4 Millionen auf Kundenumsätze entfielen, was einem Anstieg von CHF 5,0 Millionen bzw. rund 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Gesellschaft verzeichnete ein ungeprüftes EBIT von CHF (65,3) Millionen und ein EBITDA von CHF (57,7) Millionen, was zu einem ungeprüften Jahresverlust von CHF (72,9) Millionen führte. Auf konsolidierter Basis wurde das Jahresergebnis wesentlich durch eine einmalige Wertminderung in Höhe von CHF 7,6 Millionen im Zusammenhang mit dem Projekt St. Kitts beeinflusst.
Per 31. Dezember 2025 belief sich die Bilanzsumme auf CHF 92,1 Millionen gegenüber CHF 108,9 Millionen im Vorjahr. Das Eigenkapital betrug CHF (16,9) Millionen.
Mit Entscheid vom 29. April 2026 hat die SIX Exchange Regulation AG Leclanché verpflichtet, den folgenden Auszug in die vorliegende Ad-hoc-Mitteilung aufzunehmen:
b. Leclanché SA ist verpflichtet, bis spätestens Donnerstag, 30. April 2026, 07:30 Uhr CET, eine Mitteilung gemäss den Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität über diesen Entscheid zu veröffentlichen. Diese Mitteilung muss enthalten:
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Über Leclanché
Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9
Haftungsausschluss
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.
Medienkontakte:
Ende der Adhoc-Mitteilung
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|Deutsch
|Unternehmen:
|Leclanché SA
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|1400 Yverdon-les-Bains
|Schweiz
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|Fax:
|+41 (24) 424 65-20
|E-Mail:
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|Internet:
|www.leclanche.com
|ISIN:
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|Valorennummer:
|A1CUUB, 812950
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
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