EQS-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Verschiebung der Veröffentlichung
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG verschiebt Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 infolge der Terminverschiebung bei der Branicks Group AG
München, 30. April 2026. Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("Gesellschaft" - WKN 750100 / ISIN DE0007501008) hat heute nach interner Prüfung und in Abstimmung mit ihrem Abschlussprüfer beschlossen, die Veröffentlichung des Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 zu verschieben.
Die Gesellschaft beabsichtigt nunmehr, den geprüften Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 unmittelbar nach der Veröffentlichung der Finanzkennzahlen durch die Branicks Group AG (angekündigt bis zum 30.06.2026) fertigzustellen und unverzüglich zu publizieren.
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|TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
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|ISIN:
|DE0007501009
|WKN:
|750100
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|2318490
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