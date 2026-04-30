Die Meta-Aktie ist trotz fester Quartalszahlen um rund -7% nachbörslich eingebrochen und sorgt damit für Verwunderung am Markt. Charttechnisch trübt sich das zuvor positive Bild etwas ein, während weitere Gewinnmitnahmen einsetzen könnten. Nun stellt sich die Frage, ob der Rücksetzer nur eine Reaktion ist oder mehr Druck folgt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Meta-Aktie Obwohl Meta ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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