Donnerstag, 30.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
250 Tage bis zum Pentagon-Magnetverbot: Wie ein 46-Mio.-CAD-Small-Cap profitieren könnte
Dow Jones News
30.04.2026 07:21 Uhr
DJ MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Ölpreisanstieg und Technologie-Zahlen belasten

DOW JONES--Negative Vorzeichen dominieren am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Auf der Stimmung lastet zum einen der weiter gestiegene Ölpreis. Zum anderen haben die am späten Mittwoch veröffentlichten Geschäftszahlen großer US-Technologieunternehmen, nahmentlich Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft, nicht in allen Punkten überzeugt. Die US-Notenbank ließ derweil ihren Leitzins wie weithin erwartet unverändert. Am Donnerstag stehen Zinsentscheidungen der Bank of England und der Europäischen Zentralbank auf der Agenda.

In Tokio fällt der Topix um 1,8 Prozent. In Seoul gibt der Kospi um 0,9 Prozent nach. An der Börse in Hongkong liegt der Hang-Seng-Index 1,2 Prozent im Minus. Besser hält sich die Börse in Shanghai, wo der Composite-Index gut behauptet tendiert, nachdem der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im April besser als erwartet ausgefallen ist. Der Index sank zwar auf 50,3 Punkte von 50,4 im März, Volkswirte hatten aber einen Rückgang auf 50,1 erwartet.

Am Ölmarkt zieht der Preis für ein Barrel Brent um 6,6 Prozent auf 125,85 Dollar an. Beobachter verweisen auf die Aussage von US-Präsident Donald Trump am Vortag, wonach die Straße von Hormus noch längere Zeit geschlossen bleiben könnte. Über die Meerenge wird ein Fünftel des weltweiten Ölangebots transportiert. Trumps Äußerungen wurden auch dahingehend interpretiert, dass die USA ihre Angriffe gegen den Iran wieder aufnehmen könnten.

Unter den Einzelwerten brechen in Tokio Fujitsu um fast 14 Prozent ein. Das Software- und IT-Unternehmen hatte mit seiner Umsatz- und Gewinnprognose die Erwartungen des Markts verfehlt. Der südkoreanische Chipkonzern Samsung Electronics hat dagegen den Gewinn im ersten Quartal fast versechsfacht dank einer hohen Nachfrage nach KI-Chips. Umsatz und Gewinn erreichten Rekordniveaus. Allerdings sieht sich das Unternehmen mit einem Tarifstreit konfrontiert. Die Gewerkschaften fordern, dass Samsung 15 Prozent seines operativen Jahresgewinns als Boni an die Mitarbeiter auszahlt. Andernfalls droht ein Streik vom 21. Mai bis zum 7. Juni. Die Aktie des Indexschwergewichts fällt um 1,6 Prozent. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.635,10  -0,6    -0,9      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.891,52  -1,8    +8,7      08:00 
Kospi (Seoul)       6.631,65  -0,9   +57,4      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.789,59  -1,2    +0,6      10:00 
Shanghai-Composite     4.111,02  +0,1    +3,6      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.897,49  +0,8    +5,4      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.927,63  -2,4   -19,8      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.716,19  -0,3    +2,1      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Mi, 9:40 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1657  -0,2   1,1677     1,1706  -0,8 
EUR/JPY           187,17  -0,0   187,21     186,80  +1,7 
EUR/GBP           0,8660  -0,1   0,8665     0,8667  -0,6 
USD/JPY           160,54  +0,1   160,39     159,64  +2,5 
USD/KRW          1.485,60  -0,2  1.488,46    1.477,27  +3,1 
USD/CNY           6,8409  +0,1   6,8375     6,8297  -2,2 
USD/CNH           6,8443  -0,0   6,8464     6,8305  -1,9 
USD/HKD           7,8355  -0,0   7,8370     7,8364  +0,7 
AUD/USD           0,7117  +0,0   0,7116     0,7165  +6,7 
NZD/USD           0,5828  -0,0   0,5829     0,5864  +1,3 
BTC/USD          75.440,37  -0,3 75.659,31    77.111,81 -14,0 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          109,97  +2,9    3,09     106,88 
Brent/ICE          125,85  +6,6    7,82     118,03 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.543,59  +0,0    1,84    4.541,75 
Silber            71,82  +0,5    0,34      71,48 
Platin           1.907,94  +1,5   28,63    1.879,31 
 
Angaben ohne Gewähr 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.