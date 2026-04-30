© Foto: Jens Büttner/dpa/dpa-tmnObwohl Meta die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen hat, ist die Aktie nach Börsenschluss um 7 Prozent gefallen. Grund dafür sind die schwächeren Nutzerzahlen und die immer teurer werdende KI-Strategie.Meta liefert starke Zahlen - und wird trotzdem abgestraft. Die Aktie des Facebook- und Instagram-Konzerns verlor nach Börsenschluss rund 7 Prozent an Wert, obwohl Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen haben. Für Anleger zählt diesmal nicht nur, was Meta verdient. Entscheidend ist auch, was der KI-Umbau kostet. Der Umsatz sprang im ersten Quartal um 33 Prozent auf 56,31 Milliarden US-Dollar. Erwartet worden waren 55,45 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag …Den vollständigen Artikel lesen
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