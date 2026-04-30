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Fielmann-Gruppe erzielt 2025 Rekordergebnisse, baut Marktanteile aus und erwartet für 2026 Umsatzwachstum zwischen 5 % und 7 % (News mit Zusatzmaterial)



30.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Fielmann-Gruppe erzielt 2025 Rekordergebnisse, baut Marktanteile aus und erwartet für 2026 Umsatzwachstum zwischen 5 % und 7 % Fielmann vollendet Vision 2025 mit höchstem Umsatz und Jahresüberschuss der Unternehmensgeschichte

Q1/2026: +2,3 % währungsbereinigtes Umsatzwachstum trotz extremer Wetterbedingungen

Prognose für das Geschäftsjahr 2026: Umsatz von 2,55 Mrd. € bis 2,60 Mrd. €, Profitabilität weitgehend auf Vorjahresniveau Mit den geprüften, im Einklang mit der Prognose und den vorläufigen Zahlen stehenden Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 schließt die Fielmann-Gruppe heute ihre Vision 2025 erfolgreich ab: In einem herausfordernden Umfeld steigerte der weltweit drittgrößte Augenoptiker den Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um 7,4 % auf 2,435 Mrd. € (GJ 2024: 2,267 Mrd. €). Gleichzeitig verbesserte die Fielmann-Gruppe ihre Profitabilität im Einklang mit den ursprünglichen Margenzielen und übertraf die Ziele der Vision 2025 teilweise deutlich: Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf Konzernebene auf 23,8 % (+2,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr) und in Europa auf 24,8 % (+2,0 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr). Der Jahresüberschuss stieg um 33 % auf einen neuen Rekordwert von 205 Mio. €. "Mit der Vision 2025 haben wir unser Familienunternehmen seit 2019 erfolgreich modernisiert, digitalisiert und internationalisiert. Unsere 24.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit haben unsere kundenorientierte Philosophie mit Leben gefüllt. In unsicheren Zeiten ist es ihrem Engagement zu verdanken, dass sich unsere Kunden auf hervorragenden Service und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis verlassen können. Dies führte zu hervorragenden Ergebnissen: Nachdem wir in den vergangenen Jahren nach wie vor knapp 90% Kundenzufriedenheit erzielten und unser Umsatzziel bereits übertroffen hatten, erreichten wir 2025 schließlich auch unser Profitabilitätsziel einer bereinigten EBITDA-Marge von 25 % in Europa. Ich bedanke mich bei unseren Kundinnen und Kunden für ihre Treue und bei allen unseren Kolleginnen und Kollegen weltweit für ihren Einsatz und ihre außergewöhnliche Leistung", sagt CEO Marc Fielmann. Seit 2019 hat die Fielmann-Gruppe ihre Marktanteile in allen wichtigen Märkten ausgebaut: Im deutschsprachigen Raum verbesserte Fielmann seine Position abermals, dies insbesondere in Deutschland, wo das Familienunternehmen den Absatzmarktanteil um +4 Prozentpunkte auf 57 % erhöhte. In Spanien steigerte Fielmann den Marktanteil im selben Zeitraum um +3 Prozentpunkte auf 13 % und ist auf dem besten Weg, im nächsten Jahr die Marktführerschaft zu übernehmen. In den Vereinigten Staaten ist Fielmann Marktführer im Upper Midwest und strebt an, in vielen Bundesstaaten des Greater Midwest eine ähnliche Position zu erreichen.



Q1/2026

Im ersten Quartal 2026 betrafen extreme Wetterereignisse sowohl Europa als auch den Norden der USA und machten zeitweise sogar Schließungen von Niederlassungen erforderlich. In vielen Regionen gingen die Besucherzahlen in Innenstädten und Einkaufszentren erheblich zurück. Dennoch steigerte die Fielmann-Gruppe ihren Umsatz um +1,3 % auf 613 Mio. € (Q1/2025: 605 Mio. €). Währungsbereinigt wuchs der Gesamtumsatz um +2,3 %. Deutschland erreichte organisch ein Wachstum von 1,5 %, Österreich von 0,8 %. Spanien steigerte seinen Umsatz um +5,2 %, die Schweiz um +3,0 %, während die übrigen Märkte um +9,0 % zulegten. Unsere US-Plattform erzielte ein Umsatzwachstum von 2,2 % auf 81 Mio. $ (Q1/2025: 79 Mio. $). Dank konsequenter Kostendisziplin erzielten wir ein bereinigtes EBITDA von 149 Mio. €, was leicht über dem Wert des Vorjahresquartals liegt (Q1/2025: 148 Mio. €). In den USA erreichte die bereinigte EBITDA-Marge aufgrund von deutlich erweiterten ärztlichen Kapazitäten 13,8 % (Q1/2025: 14,2 %). Wir sind zuversichtlich, dass mehr verfügbare Augenuntersuchungen ein wichtiger Wachstumstreiber im Jahr 2026 und darüber hinaus sein werden. Auf Konzernebene erreichte das bereinigte EBT 81 Mio. € - ein Anstieg von rund 2 % gegenüber Q1/2025 (80 Mio. €).



Ausblick für das Geschäftsjahr 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 plant die Fielmann-Gruppe weiterhin eine sehr hohe Kundenzufriedenheit von rund 90 %. Aufgrund eines beschleunigten Expansionstempos, des Rollouts KI-gestützter Refraktions-Technologie in 300 Niederlassungen in Europa und einer deutlich erweiterten Verfügbarkeit von Sehtests in den USA erwarten wir einen Umsatzanstieg zwischen 5 % und 7 % (2,55 Mrd. € bis 2,60 Mrd. €). Aufgrund von Investitionen in weiteres organisches Wachstum und damit verbundenen Vorlaufkosten rechnen wir mit einer bereinigten EBITDA-Marge auf dem Niveau von rund 23 %, was einem bereinigten EBITDA von etwa 590 Mio. € bis 610 Mio. € entspricht. Die bereinigte EBT-Marge wird voraussichtlich weitgehend in der Größenordnung von 2025 liegen (12 % bis 13 %). Es ist derzeit nicht zu erwarten, dass der Konflikt im Nahen Osten wesentliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Gruppe haben wird. Sollte der Konflikt über einen längeren Zeitraum andauern, lassen sich indirekte Auswirkungen, darunter Veränderungen der Konsumstimmung in Europa und den Vereinigten Staaten, zum jetzigen Zeitpunkt nicht zuverlässig abschätzen. Der Vorstand der Fielmann-Gruppe bleibt optimistisch. Die Wachstumshebel der Vision 2035 sind weiterhin intakt: Unsere beschleunigte Expansion in Europa und den Vereinigten Staaten wird zu weiterem Wachstum in unserem augenoptischen Kerngeschäft führen. Zusätzliches Potenzial liegt in der Erweiterung unseres medizinischen Leistungsspektrums - an unseren US-Standorten und in unseren europäischen Niederlassungen dank unserer innovativen medizinischen Leistungen. Gleichzeitig sind wir zuversichtlich, das rasante Wachstum unseres Hörakustik-Geschäfts weiter beschleunigen zu können.



Hamburg, 30. April 2026



Fielmann Group AG

Der Vorstand

ÜBER DIE FIELMANN GROUP AG

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes deutsches Familienunternehmen mit den Schwerpunkten Augenoptik und Hörakustik. Fielmann versorgt seine 30 Mio. Kunden mit Dienstleistungen im Bereich Augenvorsorge, Brillen, Kontaktlinsen und Hörsystemen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche betreibt die Fielmann-Gruppe ein Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und rund 1.300 Niederlassungen in Europa und den USA. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit ihrer kundenorientierten Philosophie hilft die Fielmann-Gruppe allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner weltweit rund 24.000 Mitarbeitenden erreicht das Familienunternehmen Kundenzufriedenheitswerte von rund 90 % und hat über 200 Mio. individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben. KONTAKT Katrin Carstens

Leiterin Kommunikation & PR

presse@fielmann.com

Telefon +49 40 270 76-5907 Nils Scharwächter

Leiter Investor Relations

investorrelations@fielmann.com

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Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Fielmann_Interim_Statement_Q1_2026_DE

Datei: Fielmann_Geschäftsbericht_2025_DE





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