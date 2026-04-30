© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIDer Ölpreis explodiert: Brent steigt auf den höchsten Stand seit vier Jahren. Ein möglicher US-Militärschlag gegen den Iran lässt Anleger zittern. Wird Energie jetzt noch teurer?Der Ölmarkt steht plötzlich wieder im Krisenmodus. Brent-Rohöl sprang am Donnerstag um 6,84 Prozent auf 126,10 US-Dollar je Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit 2022. Auch die US-Sorte WTI legte deutlich zu und stieg um 3,14 Prozent auf 110,24 US-Dollar. Auslöser ist ein Bericht der US-Nachrichtenwebseite Axios, wonach das US-Militär Präsident Donald Trump über mögliche militärische Schritte gegen den Iran informieren soll. Für die Märkte ist das ein Alarmzeichen: Sollte der Iran-Krieg weiter …Den vollständigen Artikel lesen
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