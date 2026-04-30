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Dow Jones News
30.04.2026 08:03 Uhr
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PTA-AFR: Erste Group Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DJ PTA-AFR: Erste Group Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Erste Group Bank AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Wien (pta000/30.04.2026/07:30 UTC+2) - Erste Group Bank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2026 (Q1) Internet-Veröffentlichung: https://www.erstegroup.com/de/investoren/berichte/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Kurzbeschreibung: Erste Group Zwischenbericht 1. Quartal 2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Erste Group Bank AG 
           Am Belvedere 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Sommerauer/ Simone Pilz 
Tel.:         +43 (0)50100-17326 
E-Mail:        investor.relations@erstegroup.com 
Website:       www.erstegroup.com 
ISIN(s):       AT0000652011 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Bucharest Stock Exchange, Prague Stock Exchange 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777527000642 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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