DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schweden wird im Vorfeld des Mai-Feiertages verkürzt gehandelt.

FREITAG: Am 1. Mai bleiben unter anderem die Börsen in Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Helsinki, Hongkong, Lissabon, Luxemburg, Madrid, Mailand, Moskau, Oslo, Paris, Seoul, Schanghai, Singapur, Stockholm, Wien und Zürich geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihre Zinspause verlängert, wobei sich allerdings größere Meinungsverschiedenheiten darüber zeigten, ob weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt werden sollten. Die Ratsmitglieder Beth Hammack, Neel Kashkari und Lorie Logan sprachen sich gegen einen solchen Hinweis im geldpolitischen Statement aus. Der Leitzins liegt weiter in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Ratsmitglied Stephen Miran votierte für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Fed-Chef Jerome Powell sagte bei seiner Pressekonferenz, die Lockerungstendenz im Statement sei Gegenstand "heftiger Diskussionen" gewesen. "Die Mehrheit wollte die Formulierung zur geldpolitischen Lockerung nicht streichen", sagte Powell. "Es gibt so viel Unsicherheit über den weiteren Pfad und keine Eile, die lockere Geldpolitik aufzugeben." Powell erklärte, dass die Zentralbank angesichts der hohen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg gut aufgestellt sei, um in der Geldpolitik abzuwarten. "Wir halten unseren Leitzins für angemessen", sagte Powell. "Derzeit fordert niemand eine Zinserhöhung - es wird wirklich davon abhängen, wie sich die Lage entwickelt." Die Inflation sei gestiegen und befinde sich auf einem erhöhtem Niveau.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MTU AERO ENGINES (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1. Quartal 1Q26 ggVj Zahl 1Q25 Umsatz 2.223 +5% 17 2.111 EBIT bereinigt 310 +3% 17 300 EBIT-Marge bereinigt 13,9 -- -- 14,2 Ergebnis nach Steuern bereinigt 225 +2% 17 221 Ergebnis je Aktie bereinigt 4,16 +4% 17 3,99 Ergebnis nach Steuern 193 -14% 6 224 Ergebnis je Aktie 3,51 -13% 5 4,03 Free Cashflow 85 -43% 17 150

VOLKSWAGEN (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25 Umsatz 77.627 +0,1% 10 77.558 Operatives Ergebnis 2.857 -1% 9 2.873 Operative Umsatzrendite 3,7 -- 8 3,7 Ergebnis vor Steuern 2.731 -12% 8 3.109 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.732 -5% 8 1.831 Ergebnis je Vorzugsaktie 3,48 -6% 4 3,69 Operatives Ergebnis Sparten: Netto-Cashflow Automobile 478 -- 4 -828

DELIVERY HERO (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25 GMV 12.278 -1% 6 12.373 Umsatz 3.736 +6% 6 3.523 - GMV = Bruttowarenwert (gross merchandise value)

PUMA (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25 Umsatz 1.824 -8% 12 1.990 EBIT bereinigt 53 -13% 13 61 EBIT 43 -- 13 43 EBIT-Marge 2,3 -- 12 2,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 13 -- 12 1,1 Ergebnis je Aktie 0,09 -- 12 0,00

Weitere Termine:

06:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q

06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q

06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q

06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1Q

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q

07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Fielmann Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q

08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q

08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1Q

10:00 DE/BASF SE, HV

10:00 DE/Continental AG, HV

10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV

10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV

10:00 DE/RWE AG, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis

11:00 DE/Atoss Software SE, HV

12:00 GB/Rolls-Royce plc, HV und Zwischenbericht

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Gea 1,30 EUR Hochtief 6,60 EUR Munich Re 24,00 EUR Paul Hartmann 8,00 EUR Rational 20,00 EUR RTL 4,029 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq 4Q: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 07:30 Privater Verbrauch März PROGNOSE: k.A. zuvor: -1,4% gg Vm/-1,5% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,9% gg Vm/+1,7% gg Vj HVPI PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj - DE 08:00 Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 08:00 Import-/Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +2,0% gg Vm/ *0,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/ -2,3% gg Vj 09:55 Arbeitsmarktdaten April Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: unv. gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,2% gg Vq 4Q: +0,3% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,3% gg Vq 4Q: +0,4% gg Vq - ES 09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,5% gg Vq 4. Quartal: +0,8% gg Vq/+2,6% gg Vj - IT 10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq 4Q: +0,3% gg Vq 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,3% gg Vm/+0,8%gg Vj - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten März Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,2% zuvor: 6,2% 11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,9% gg Vj 4Q: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April Eurozone PROGNOSE: +2,9% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+2,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +2,2% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 2,00% - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 3,75% zuvor: 3,75% - US 14:30 Arbeitskostenindex 1Q PROGNOSE: +0,9% gg Vq 4. Quartal: +0,7% gg Vq 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 4. Quartal: +0,5% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,7% gg Vq 4. Quartal: +3,7% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 212.000 zuvor: 214.000 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm/-0,1% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April PROGNOSE: 53,5 zuvor: 52,8 16:00 Index der Frühindikatoren Februar und März PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)

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