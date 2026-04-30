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Dow Jones News
30.04.2026 08:03 Uhr
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(1)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Schweden wird im Vorfeld des Mai-Feiertages verkürzt gehandelt.

FREITAG: Am 1. Mai bleiben unter anderem die Börsen in Amsterdam, Brüssel, Frankfurt, Helsinki, Hongkong, Lissabon, Luxemburg, Madrid, Mailand, Moskau, Oslo, Paris, Seoul, Schanghai, Singapur, Stockholm, Wien und Zürich geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank hat ihre Zinspause verlängert, wobei sich allerdings größere Meinungsverschiedenheiten darüber zeigten, ob weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt werden sollten. Die Ratsmitglieder Beth Hammack, Neel Kashkari und Lorie Logan sprachen sich gegen einen solchen Hinweis im geldpolitischen Statement aus. Der Leitzins liegt weiter in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Ratsmitglied Stephen Miran votierte für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Fed-Chef Jerome Powell sagte bei seiner Pressekonferenz, die Lockerungstendenz im Statement sei Gegenstand "heftiger Diskussionen" gewesen. "Die Mehrheit wollte die Formulierung zur geldpolitischen Lockerung nicht streichen", sagte Powell. "Es gibt so viel Unsicherheit über den weiteren Pfad und keine Eile, die lockere Geldpolitik aufzugeben." Powell erklärte, dass die Zentralbank angesichts der hohen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg gut aufgestellt sei, um in der Geldpolitik abzuwarten. "Wir halten unseren Leitzins für angemessen", sagte Powell. "Derzeit fordert niemand eine Zinserhöhung - es wird wirklich davon abhängen, wie sich die Lage entwickelt." Die Inflation sei gestiegen und befinde sich auf einem erhöhtem Niveau.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MTU AERO ENGINES (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro): 

PROG  PROG  PROG 
1. Quartal            1Q26  ggVj  Zahl  1Q25 
Umsatz              2.223  +5%   17  2.111 
EBIT bereinigt           310  +3%   17   300 
EBIT-Marge bereinigt       13,9  --   --  14,2 
Ergebnis nach Steuern bereinigt  225  +2%   17   221 
Ergebnis je Aktie bereinigt    4,16  +4%   17  3,99 
Ergebnis nach Steuern       193  -14%   6   224 
Ergebnis je Aktie         3,51  -13%   5  4,03 
Free Cashflow            85  -43%   17   150

VOLKSWAGEN (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro): 

PROG  PROG PROG 
1. QUARTAL            1Q26  ggVj Zahl   1Q25 
Umsatz             77.627 +0,1%  10  77.558 
Operatives Ergebnis       2.857  -1%   9  2.873 
Operative Umsatzrendite      3,7   --   8   3,7 
Ergebnis vor Steuern       2.731  -12%   8  3.109 
Ergebnis nach Steuern/Dritten  1.732  -5%   8  1.831 
Ergebnis je Vorzugsaktie     3,48  -6%   4   3,69 
Operatives Ergebnis Sparten: 
Netto-Cashflow Automobile     478   --   4   -828

DELIVERY HERO (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro): 

PROG PROG PROG 
1. QUARTAL          1Q26 ggVj Zahl  1Q25 
GMV            12.278  -1%   6 12.373 
Umsatz           3.736  +6%   6  3.523 
- GMV = Bruttowarenwert (gross merchandise value)

PUMA (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent): 

PROG PROG PROG 
1. QUARTAL           1Q26 ggVj Zahl  1Q25 
Umsatz             1.824  -8%  12 1.990 
EBIT bereinigt          53 -13%  13   61 
EBIT               43  --  13   43 
EBIT-Marge            2,3  --  12  2,2 
Ergebnis nach Steuern/Dritten   13  --  12  1,1 
Ergebnis je Aktie        0,09  --  12  0,00

Weitere Termine:

06:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q

06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q

06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q

06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1Q

07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q

07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Fielmann Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q

08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q

08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1Q

10:00 DE/BASF SE, HV

10:00 DE/Continental AG, HV

10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV

10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV

10:00 DE/RWE AG, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis

11:00 DE/Atoss Software SE, HV

12:00 GB/Rolls-Royce plc, HV und Zwischenbericht

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index) 

Unternehmen       Dividende 
Gea           1,30 EUR 
Hochtief         6,60 EUR 
Munich Re        24,00 EUR 
Paul Hartmann      8,00 EUR 
Rational        20,00 EUR 
RTL           4,029 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- FR 
  07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vq 
     4Q:    +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 
 
  07:30 Privater Verbrauch März 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  -1,4% gg Vm/-1,5% gg Vj 
 
  08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) April 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    +0,9% gg Vm/+1,7% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:   +2,3% gg Vj 
     zuvor:    +2,0% gg Vj 
- DE 
  08:00 Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real 
     PROGNOSE:   -0,2% gg Vm 
     zuvor:    -0,5% gg Vm 
 
  08:00 Import-/Exportpreise März 
     Importpreise 
     PROGNOSE:   +2,0% gg Vm/ *0,6% gg Vj 
     zuvor:    +0,3% gg Vm/ -2,3% gg Vj 
 
  09:55 Arbeitsmarktdaten April 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +5.000 gg Vm 
     zuvor:   unv. gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   6,3% 
     zuvor:     6,3% 
 
  10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
     kalender- und saisonbereinigt gg Vq 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vq 
     4Q:    +0,3% gg Vq 
     kalenderbereinigt gg Vj 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vq 
     4Q:    +0,4% gg Vq 
- ES 
  09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
     PROGNOSE:   +0,5% gg Vq 
     4. Quartal:  +0,8% gg Vq/+2,6% gg Vj 
- IT 
  10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vq 
     4Q:    +0,3% gg Vq 
 
  11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) April 
     PROGNOSE:       k.A. 
     zuvor:        +0,3% gg Vm/+0,8%gg Vj 
- EU 
  11:00 Arbeitsmarktdaten März 
     Eurozone Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE:       6,2% 
     zuvor:         6,2% 
 
  11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,9% gg Vj 
     4Q:    +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 
 
  11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April 
     Eurozone 
     PROGNOSE:       +2,9% gg Vj 
     zuvor:        +1,3% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE:       +2,2% gg Vj 
     zuvor:        +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj 
 
  14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung 
     Einlagensatz 
     PROGNOSE:   2,00% 
     zuvor:    2,00% 
- GB 
  13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate 
     PROGNOSE:   3,75% 
     zuvor:    3,75% 
- US 
  14:30 Arbeitskostenindex 1Q 
     PROGNOSE:  +0,9% gg Vq 
     4. Quartal: +0,7% gg Vq 
 
  14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:   +2,2% gg Vq 
     4. Quartal:  +0,5% gg Vq 
     BIP-Deflator 
     PROGNOSE:   +3,7% gg Vq 
     4. Quartal:  +3,7% gg Vq 
 
  14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 212.000 
     zuvor:  214.000 
 
  14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März 
     Ausgaben / Einkommen 
     PROGNOSE:   +0,9% gg Vm/+0,3% gg Vm 
     zuvor:    +0,5% gg Vm/-0,1% gg Vm 
     PCE-Preisindex / Gesamtrate 
     PROGNOSE:   +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj 
     zuvor:    +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     PCE-Preisindex / Kernrate 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj 
     zuvor:    +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj 
 
  15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April 
     PROGNOSE:   53,5 
     zuvor:    52,8 
 
  16:00 Index der Frühindikatoren Februar und März 
     PROGNOSE:   -0,1% gg Vm 
     zuvor:    -0,1% gg Vm

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April 30, 2026 01:31 ET (05:31 GMT)

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