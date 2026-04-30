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clearvise AG steigert Profitabilität im Geschäftsjahr 2025 und optimiert Portfolio weiter



30.04.2026 / 08:05 CET/CEST

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clearvise AG steigert Profitabilität im Geschäftsjahr 2025 und optimiert Portfolio weiter Konzernumsatz inklusive Ausgleichszahlungen für Abregelungen und Redispatch-Maßnahmen um 12,6 % auf 40,7 Mio. EUR gesteigert

Bereinigtes EBITDA um 11,5 % auf 25,6 Mio. EUR verbessert

Stromproduktion einschließlich vergüteter Abregelungen um 16,5 % auf 514 GWh erhöht

Ausblick für 2026: Umsatz von 44,2 bis 46,5 Mio. EUR und bereinigtes EBITDA von 26,7 bis 28,7 Mio. EUR erwartet Frankfurt, 30. April 2026 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. In einem insgesamt anspruchsvollen Marktumfeld konnte clearvise Umsatz, bereinigtes EBITDA und Stromproduktion gegenüber dem Vorjahr steigern. Einen wesentlichen Beitrag leisteten dabei die im Geschäftsjahr 2025 neu in Betrieb genommenen Wind- und PV-Parks.



Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 um 12,6 % auf 40,7 Mio. EUR. Der Betrag enthält auch Ausgleichszahlungen für Abregelungen und Redispatch-Maßnahmen. Auch ohne diese Kompensationszahlungen erhöhte sich der Umsatz um 4,5 % auf 37,7 Mio. EUR (2024: 36,1 Mio. EUR). Das bereinigte EBITDA verbesserte sich zugleich überproportional um 11,5 % auf 25,6 Mio. EUR (2024: 23,0 Mio. EUR). In der Ergebnisentwicklung spiegeln sich die operativen Fortschritte des Konzerns bei der Optimierung des Portfolios wider.



Bernhard Gierke, CEO der clearvise AG, erläutert: "Das Geschäftsjahr 2025 war für clearvise von einem anspruchsvollen Marktumfeld mit rückläufigen Strompreisen, historisch schwachen Windverhältnissen in Nordeuropa und gestiegenen Kapitalkosten geprägt. Dennoch hat sich unser diversifiziertes Portfolio als resilient erwiesen und eine insgesamt gute operative Entwicklung gezeigt. Außerdem konnte Fremdkapital in Höhe von insgesamt 24 Mio. EUR zurückgeführt werden. Mit der strategischen Neuausrichtung als YieldCo sowie einem klaren Fokus auf operative Exzellenz sind wir gut positioniert, um clearvise auch im laufenden Geschäftsjahr wertorientiert weiterzuentwickeln."



Produktionsseitig verzeichnete clearvise im Berichtsjahr eine positive Entwicklung, obwohl sich die im Jahresverlauf zunehmenden Abschaltungen und Redispatch-Maßnahmen durch Netzbetreiber und Direktvermarkter belastend auf die Gesamtproduktion auswirkten. Die Gesamtproduktion von 455,7 GWh (2024: 441,1 GWh) verteilte sich zu 291,6 GWh auf Windenergie (2024: 291,5 GWh) und 164,1 GWh auf Photovoltaik (2024: 149,6 GWh). Die Windstromproduktion blieb trotz außergewöhnlich schwacher Windverhältnisse in den Monaten von Februar bis April auf einem stabilen Niveau, weil sich die Inbetriebnahme des deutschen Windparks Weilrod 2 ab dem dritten Quartal positiv auswirkte. Im Photovoltaik-Portfolio verzeichnete der Konzern einen deutlichen Produktionsanstieg, welcher ohne die Abschaltungen infolge von Netzengpässen und Direktvermarktungseingriffen um rund 58 GWh höher ausgefallen wäre. Diese Eingriffe beeinflussen die gemessene Produktion negativ, werden jedoch im Rahmen der abgeschlossenen Direktvermarktungs- oder Stromabnahmeverträge kompensiert.



Der operative Cashflow erhöhte sich im Geschäftsjahr 2025 deutlich auf 26,3 Mio. EUR (2024: 14,8 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote sank zum Bilanzstichtag auf 35 % (2024: 42 %) insbesondere infolge planmäßiger sowie außerplanmäßiger Abschreibungen im Portfolio, befindet sich aber unverändert über dem Branchendurchschnitt. Die außerplanmäßigen Abschreibungen im Geschäftsjahr in Höhe von 2,8 % der Bilanzsumme spiegeln das herausfordernde Marktumfeld für erneuerbare Energien wider. Vor allem das im Berichtszeitraum weiter rückläufige Strompreisniveau in diversen europäischen Ländern, gestiegene Kapitalkosten und Neubewertungen von Entwicklungsprojekten führten zu einem erhöhten Wertberichtigungsbedarf, von dem auch zahlreiche andere Marktteilnehmer betroffen waren.



Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung vorerst keine Dividendenausschüttung vorzuschlagen. Zunächst werden liquiditätswirksame Faktoren wie die erfolgreiche Umsetzung geplanter Verkäufe aus dem bestehenden Portfolio, der Finanzierungsbedarf für die Errichtung und Weiterentwicklung von bestehenden Wind- und Solarprojekten, die Entwicklung und Errichtung von Batteriespeichersystemen an den Standorten bestehender Anlagen sowie Maßnahmen zum Repowering bestehender Anlagen geprüft. Das Unternehmensziel einer nachhaltigen Ausschüttungspolitik im Einklang mit der langfristigen Wertentwicklung des Unternehmens bleibt unverändert bestehen.



Ausblick für 2026

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet clearvise auf Basis des bestehenden operativen Portfolios sowie der im Bau befindlichen Projekte eine Stromproduktion von 554 GWh bis 584 GWh. Trotz eines unter den Erwartungen liegenden Windaufkommens in den ersten beiden Monaten des Jahres bestätigt das Unternehmen damit seine auf Langfristannahmen basierende Produktionsplanung. Vor dem Hintergrund weiterhin volatiler Strommärkte fokussiert sich clearvise weiterhin auf die opportunistische Absicherung zukünftiger Strompreise über Tarife und Stromabnahmeverträge. Für 2026 prognostiziert der Vorstand auf dieser Basis einen Umsatz von 44,2 bis 46,5 Mio. EUR sowie ein um Sondereffekte bereinigtes EBITDA von 26,7 bis 28,7 Mio. EUR.



Der Geschäftsbericht 2025 steht auf der Unternehmenswebseite in der Rubrik Investor Relations unter clearvise.de zur Einsicht zur Verfügung.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicherprojekten.



Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt ( www.clearvise.com ).



Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Alexander Neblung Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 70 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de



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