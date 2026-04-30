Oft wurde spekuliert, ob Uber Expedia übernimmt, um zur Super-Reise-App zu werden. Jetzt kommt es anders: Statt eines teuren Deals setzen die Konzerne auf eine Kooperation. Für Uber könnte das die günstigere Variante sein und für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Uber will mehr sein als die App für die Fahrt zum Flughafen oder den Burger nach Hause. Auf seinem jährlichen Produkt-Event "GO-GET" hat der Konzern eine Reihe neuer Funktionen vorgestellt, mit denen die Plattform tiefer in den Reisealltag ihrer Nutzer rücken soll. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de