DJ Volkswagen mit schwachem Jahresstart

DOW JONES--Der Volkswagen-Konzern hat im ersten Quartal belastet von schwachen Geschäften in China und Zollkosten sowohl weniger umgesetzt als auch verdient. Der Gewinn sackte sogar noch deutlicher ab als ohnehin von Analysten im Vorfeld befürchtet. Die operative Rendite für die Monate Januar bis März lag mit nur 3,3 Prozent nach 3,7 Prozent unter den Marktschätzungen von 3,7 Prozent. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Der Umsatz sank in den drei Monaten um 2,5 Prozent auf rund 75,66 Milliarden Euro, wie die Volkswagen AG mitteilte. Das operative Ergebnis belief sich auf rund 2,46 Milliarden Euro, gegenüber 2,87 Milliarden im Vorjahresquartal. Nach Steuern verdiente VW mit 1,56 Milliarden gut 28 Prozent weniger als im Vorjahr. Als Belastungsfaktor nannte der DAX-Konzern unter anderem höhere US-Zölle.

Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde bestätigt: Der Umsatz soll im besten Fall um 3 Prozent steigen, zumindest aber stabil bleiben. Die operative Marge sieht Volkswagen bei 4,0 bis 5,5 nach nur 2,8 Prozent im Vorjahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.