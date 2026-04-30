Mitteilung der Circus SE:
Circus beschleunigt US-Markteintritt - Übernahme des US-israelischen Unternehmens K-Robotics abgeschlossen
Circus SE (WKN: A2YN35 / XETRA: CA1), ein globales KI-Robotik-Unternehmen für autonome Versorgungssysteme, hat die Übernahme von Kitchen Robotics ("K-Robotics") abgeschlossen.
Ursprünglich im vierten Quartal 2025 als IP-Transaktion über mehr als 30 internationale Robotikpatente angekündigt, hat Circus nun das gesamte Unternehmen übernommen und sich damit die vollständigen Eigentumsrechte an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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