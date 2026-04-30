© Foto: Mark Lennihan - APMicrosoft übertrifft die Quartalsprognosen. Gleichzeitig gibt der Softwarekonzern Kapitalausgaben mit geplanten 190 Milliarden US-Dollar für 2026 an. Wird der Preisanstieg bei Speicherkomponenten zur Zeitbombe?Im am 31. März abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz von Microsoft um 18 Prozent auf 82,89 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Prognose von 81,39 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie kletterte auf 4,27 US-Dollar und lag damit über den erwarteten 4,06 US-Dollar. Das Nettoeinkommen belief sich auf 31,78 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Doch hier kommt der Haken: Trotz dieser beeindruckenden …Den vollständigen Artikel lesen
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