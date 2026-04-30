Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG



30.04.2026 / 09:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index Unternehmen: GBC Insider Focus Index ISIN: DE000SLA2JE2 Anlass der Studie: GBC Insider Focus Index (April 2026) Letzte Ratingänderung: Analyst: Niklas Ripplinger, Cosmin Filker

Die beiden Strategie-Portfolios GBC Top 30 und Top 40 European Insiders basieren auf der erfolgreichen Directors Dealings Value Strategie und implementiert diese auf europäischer Basis. Die Anlagestrategie folgt den Insidertrades der größten europäischen Unternehmen im Euro-Raum. Aus dieser Liste werden die Top 30 bzw. Top 40 Unternehmen herausgefiltert und ins Portfolio aufgenommen.



GBC Top 30 European Insiders: Performance seit Start: +88,5 %

GBC Top 40 European Insiders: Performance seit Start: +70,1 %



Das UBS AG GBC Directors' Dealings Zertifikat basiert auf der GBC Directors' Dealings Value Strategy und beinhaltet die daraus selektierten Top 30 Value-Werte. Bei der Auswahl werden zusätzlich fundamentale Ergebnis-, Rendite- und Substanzkennzahlen berücksichtigt. Die maßgeblichen Value-Selektionskriterien sind der Substanzwert (Kurs/Buchwert-Verhältnis) sowie die Dividendenrendite (aktuelle und erwartete Ausschüttung).



Insider Aktie im Fokus: Heidelberg Materials AG (ISIN: DE0006047004)

Starke Marktposition, klare Strategie 2030



Die Heidelberg Materials AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Baustoffen und Baustofflösungen mit Schwerpunkt auf Zement, Zuschlagstoffen (Sand, Kies, Schotter), Transportbeton sowie Asphalt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Heidelberg blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück und ist in mehr als 50 Ländern tätig. Mit einem dichten Netz an Produktionsstätten und Vertriebseinheiten in Europa, Nordamerika, Asien sowie ausgewählten Wachstumsmärkten zählt Heidelberg Materials zu den global dominierenden Akteuren in der Baustoffindustrie. Die Produkte des Konzerns kommen insbesondere im Infrastruktur- und Wohnungsbau, bei gewerblichen Bauprojekten sowie im Bereich nachhaltiger Bau- und Modernisierungsmaßnahmen zum Einsatz. Durch seine vertikal integrierte Wertschöpfungskette, welche von der Rohstoffgewinnung bis zur Auslieferung fertiger Baustoffe reicht, verfügt das Unternehmen über eine hohe operative Kontrolle und Flexibilität.



Das Geschäftsmodell der Heidelberg Materials AG ist auf Skaleneffekte, operative Effizienz und eine konsequente Kostenführerschaft in einem kapitalintensiven und zyklischen Marktumfeld ausgerichtet. Durch die starke regionale Diversifikation kann das Unternehmen konjunkturelle Schwankungen in einzelnen Märkten teilweise ausgleichen und von unterschiedlichen Infrastrukturzyklen profitieren. Gleichzeitig verfolgt Heidelberg Materials eine klare Strategie zur Dekarbonisierung seiner Produktion und positioniert sich zunehmend als Anbieter nachhaltiger Baustofflösungen. Investitionen in CO2-arme Zemente, Kreislaufwirtschaft sowie Technologien zur CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) sollen langfristig sowohl regulatorischen Anforderungen gerecht werden als auch neue Wachstumspotenziale erschließen. Unterstützt wird diese Entwicklung durch globale Megatrends wie Urbanisierung, steigenden Infrastrukturbedarf und die Transformation hin zu klimafreundlicher Bauweise, wodurch sich für Heidelberg Materials ein strukturell attraktives Marktumfeld ergibt.



Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Heidelberg Materials AG einen Umsatzanstieg von 1,4% auf 21,46 Mrd. € (VJ: 21,16 Mio. €) vor allem aufgrund von Konsolidierungskreisveränderungen. Das EBIT erhöhte sich deutlich auf 3,11 Mrd. € (VJ: 2,77 Mrd. €) durch unterproportional gestiegene Kosten im Vergleich zum Umsatz.



Mit der Strategie 2030 zielt die Heidelberg Materials AG darauf ab, für die Aktionäre, Kunden und Beschäftigten dauerhafte Werte zu schaffen. Dabei setzt das Unternehmen auf sechs verschiedene Säulen. Darunter fällt der Material Impact, das Unique Positioning, der Radical Focus, der Global Advantage, die Collective Strength sowie die Value Creation. Zudem wurden ambitionierte Finanzziele für das Jahr 2030 bekanntgegeben. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs soll durchschnittlich um 7-10% p.a. gesteigert werden. Zudem sollen rund 1,3 Mrd. € p.a. Investitionen in Sachanlagen getätigt werden.



Nach den neusten Geschäftszahlen gab es vier Insidersignale bei der Heidelberg Materials AG. Auf einem Kursniveau um ca. 161€ - 187,50€ wurden Insiderkäufe für etwa 25,8 Mio. € getätigt. Dies unterstreicht nochmals die Zuversicht in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Aktuell notiert die Aktie bei 189,90 €. Damit bleiben die Aktien der Heidelberg Materials AG in unserem GBC Insider Focus Index.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260430_Insiderupdate_April



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Datum und Uhrzeit der Fertigstellung: 30.04.2026 (08:05 Uhr)

Datum und Uhrzeit der Veröffentlichung: 30.04.2026 (09:00 Uhr)



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