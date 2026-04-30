Die NuScale Power-Aktie notiert aktuell bei rund 11,30 US$ und liegt damit deutlich unter ihrem Allzeithoch. Die große Story rund um Small Modular Reactors bleibt bestehen, doch die operative Entwicklung zeigt weiterhin Schwächen. Geschäftsjahr 2025 zeigt weiter hohe Verluste Ein Blick auf die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 zeigt das zentrale Problem. NuScale Power hat im Gesamtjahr nur rund 30 bis 40 Millionen US$ Umsatz erzielt, während der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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