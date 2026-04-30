Die Adidas hat mit ihren aktuellen Quartalszahlen überzeugt und damit ein klares Signal an den Markt gesendet. Umsatz und Gewinn entwickeln sich stärker als erwartet, und die Aktie reagiert entsprechend positiv. Starke Zahlen bestätigen den Turnaround Adidas konnte im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis überzeugen. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um rund 8% auf etwa 5,5 Milliarden € und lag damit über den Erwartungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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