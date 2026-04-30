Die Microsoft hat am gestrigen Abend ihre aktuellen Quartalszahlen veröffentlicht und dabei die Erwartungen übertroffen. Trotzdem reagiert die Aktie negativ. Der Blick richtet sich weniger auf die Zahlen selbst, sondern darauf, wie sich Wachstum und Kosten in den kommenden Monaten entwickeln. Microsoft überzeugt mit Zahlen und solides Cloud-Wachstum Microsoft hat im jüngsten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertroffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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