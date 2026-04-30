Abgesehen von der Programmierung tun sich selbst die besten KI-Systeme schwer damit, am Arbeitsplatz wirtschaftlich rentabel zu sein. Was passiert in diesem Vakuum? Im Februar habe ich bei einer Anti-KI-Demonstration in London einen Flyer mitgenommen. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob die Verfasser:innen damit auf die Unterhosen-Zwerge aus der Serie "South Park" anspielen wollten. In der Episode namens "Gnomes", die 1998 erstmals ausgestrahlt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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