Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG



30.04.2026 / 09:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG Unternehmen: Österreichische Post AG ISIN: AT0000APOST4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.04.2026 Kursziel: 38,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Preview Q1: Temporäres Ergebnis-Gap belastet Jahresstart - H2-Beschleunigung im Fokus



Die Österreichische Post wird am 08.05.2026 ihren Bericht zum ersten Quartal vorlegen. Nach einem soliden Geschäftsjahr 2025, das von operativer Resilienz und einer stabilen Dividendenpolitik geprägt war, erwarten wir für den Auftakt 2026 einen verhaltenen Start. Unsere Prognosen spiegeln die vom Management bereits im März signalisierte zweigeteilte Jahresentwicklung wider.



Umsatz auf Vorjahresniveau, EBIT durch Einmaleffekte belastet: Für das erste Quartal 2026 prognostizieren wir einen Konzernumsatz von 763,5 Mio. EUR, was nahezu exakt dem Vorjahresniveau entspricht. Beim operativen Ergebnis (EBIT) rechnen wir hingegen mit einem Rückgang auf 38,0 Mio. EUR (Vj. 48,0 Mio. EUR). Damit liegen wir am oberen Ende der Management-Guidance, die für den Jahresstart ein Ergebnis-Gap von rund 10 bis 12 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt hat.



Wesentliche Ergebnistreiber im Überblick: Telekommunikation (YELLOW): Der wichtigste Belastungsfaktor ist das Auslaufen der bisherigen Vertriebskooperation per Ende Dezember. Durch den Aufbau der Eigenmarke 'YELLOW' (Launch im April 2026) entfallen im Q1 Provisionserträge in Höhe von ca. 6 bis 7 Mio. EUR. Zusammen mit den Aufwendungen für den Markenaufbau sind diese Ergebnisbelastungen jedoch als notwendige Investition in die zukünftige Ertragsbreite zu werten.

Internationales Paketgeschäft: Das Türkeigeschäft (Aras Kargo) steht kurzfristig vor Herausforderungen durch die regulatorische Abschaffung der Zollfreigrenzen (per 06.02.2026). Dies dürfte die Volumina grenzüberschreitender E-Commerce-Sendungen (z.B. Temu, Shein) temporär dämpfen. Zusätzlich lastet anhaltender Margendruck in den osteuropäischen Märkten (CEE/SEE) auf der Profitabilität des Paketsegments. Kompensation in der zweiten Jahreshälfte erwartet: Trotz des schwächeren Auftakts halten wir an unserer positiven Einschätzung für das Gesamtjahr fest. Die Ergebnisdynamik sollte sich ab dem zweiten Halbjahr deutlich beschleunigen. Ursächlich dafür sind folgende Effekte: Tarifanpassungen: Ab H2/2026 werden moderate Preiserhöhungen im Brief- und Paketsegment wirksam, um die Kostensteigerungen abzufedern.

Anorganisches Wachstum: Die jüngst erworbene bulgarische Tochter euShipments.com (Closing: Q1 2026) wird im Jahresverlauf zunehmend positive EBIT-Beiträge (hoher einstelliger Mio.-Bereich) liefern. Fazit: Der erwartete Rückgang im Q1 ist weitgehend auf hausgemachte Transformationseffekte und externe regulatorische Anpassungen zurückzuführen, die bereits im Ausblick kommuniziert wurden. Die fundamentale Investmentstory - attraktive Dividendenrendite (ca. 5,6%) und erfolgreiche Transformation zum Logistik-Spezialisten - bleibt intakt. Wir bestätigen unser 'Kaufen'-Votum bei einem Kursziel von 38,00 EUR.







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