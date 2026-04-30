Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG
Preview Q1: Temporäres Ergebnis-Gap belastet Jahresstart - H2-Beschleunigung im Fokus
Die Österreichische Post wird am 08.05.2026 ihren Bericht zum ersten Quartal vorlegen. Nach einem soliden Geschäftsjahr 2025, das von operativer Resilienz und einer stabilen Dividendenpolitik geprägt war, erwarten wir für den Auftakt 2026 einen verhaltenen Start. Unsere Prognosen spiegeln die vom Management bereits im März signalisierte zweigeteilte Jahresentwicklung wider.
Umsatz auf Vorjahresniveau, EBIT durch Einmaleffekte belastet: Für das erste Quartal 2026 prognostizieren wir einen Konzernumsatz von 763,5 Mio. EUR, was nahezu exakt dem Vorjahresniveau entspricht. Beim operativen Ergebnis (EBIT) rechnen wir hingegen mit einem Rückgang auf 38,0 Mio. EUR (Vj. 48,0 Mio. EUR). Damit liegen wir am oberen Ende der Management-Guidance, die für den Jahresstart ein Ergebnis-Gap von rund 10 bis 12 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr in Aussicht gestellt hat.
Wesentliche Ergebnistreiber im Überblick:
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Über Montega:
Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet
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