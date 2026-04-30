Köln (ots) -- Berufstätige zwischen 20 und 30 Jahren: 91,5 % halten Einkommensschutz für wichtig- Doch nur rund ein Drittel ist versichert- Professionelle Beratung und Fachkompetenz genießen hohen StellenwertJunge Berufstätige haben die Absicherung gegen Einkommensausfälle im Blick - sind jedoch vielfach nicht ausreichend versichert. Das zeigt eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von Canada Life unter 1.000 Erwerbstätigen im Alter von 20 bis 30 Jahren. Zwar verfügt bereits mehr als ein Drittel über eine Berufsunfähigkeitsversicherung, doch ein Großteil hat keinen Versicherungsschutz. Professionellen Beraterinnen und Beratern kommt eine Schlüsselrolle zu - sofern sie hohe Fachkompetenz, gute Erreichbarkeit und Transparenz bieten.Fast alle jungen Berufstätigen halten es für wichtig, für längere Einkommensverluste - etwa infolge einer Krankheit - privat vorzusorgen: Insgesamt 91,5 % sprechen sich dafür aus. Die Absicherungsrealität sieht jedoch deutlich anders aus.Status quo: Fast zwei Drittel nicht ausreichend gegen Berufsunfähigkeit abgesichertBei der Absicherung gegen einen längeren Einkommensverlust bauen viele der 20-30-jährigen Berufstätigen auf eigene Ersparnisse (49,4 %) und die Unterstützung der Familie (40,7 %). Deutlich weniger (36,8 %) haben eine eigenständige Absicherung gegen Berufsunfähigkeit. Nur noch 27,9 % verlassen sich auf die staatliche Absicherung. Bei der Frage waren Mehrfachantworten möglich.Beim Abschluss zählen Profi-Beratung und FachkompetenzWenn es um den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung geht, vertrauen die jungen Berufstätigen vor allem auf Expertenrat: Mehr als die Hälfte (50,9 %) nennt professionelle Beratung als wichtigste Informationsquelle - deutlich mehr als bei allen anderen Optionen. Auch Eltern und Verwandte (37,1 %) sowie Vergleichsportale (33,7 %) spielen eine wichtige Rolle, während Freunde (26,4 %) und soziale Medien (19,2 %) für deutlich weniger Befragte relevant sind. Kolleginnen und Kollegen (15,0 %) oder Medienartikel (13,1 %) werden noch seltener genannt. Auch hier waren Mehrfachnennungen möglich.Wie aber sollte eine professionelle Beratung aussehen? Für die jungen Erwerbstätigen müssen Beraterinnen und Berater vor allem hohe Fachkompetenz mitbringen (53,1 %). Auch gute Erreichbarkeit (49 %) spielt eine zentrale Rolle, während Kostentransparenz 41,3 % der Befragten wichtig ist. Zudem wünschen sich 38,9 % die schnelle Bearbeitung von Anfragen."Die Realität zeigt: Eigene Ersparnisse oder das Vermögen der Familie können im Fall des Falles leider schnell aufgebraucht sein. Fast zwei Drittel der jungen Menschen im Job stehen dann ohne effektiven Schutz ihrer Arbeitskraft da. Doch die jungen Berufstätigen haben die richtigen Lösungsansätze bereits auf dem Schirm: Profi-Beratung und Fachkompetenz! Versierte Versicherungsmakler bringen die Absicherung strukturiert unter Dach und Fach. Und je früher man sich kümmert, desto einfacher und günstiger wird's," fasst Chief Distribution Officer Dr. Frederick Krummet die Umfrage-Ergebnisse zusammen.Über die UmfrageCivey hat für Canada Life vom 19.03. bis 23.03.2026 online 1.000 Erwerbstätige zwischen 20 und 30 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 3,1 Prozentpunkten beim jeweiligen Gesamtergebnis.Über Canada LifeCanada Life Assurance Europe ist seit über 25 Jahren ein Innovationsführer in Deutschland und bietet einzigartige Produkte an. Ausgestattet mit einem AA Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute 617.000 Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere Innovationen und Verbesserungen wachsen.Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco Inc., einem der weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa sowie 33.340 Mitarbeitern und 106.000 Beraterbeziehungen betreut die Gruppe über 40 Millionen Kundenbeziehungen.Pressekontakt:Daniela SchneiderReferentin Public RelationsTel: +49 (0) 221-36756-466E-Mail: presse@canadalife.deCanada Life Assurance Europe plcHohenzollernring 7250672 Kölnwww.canadalife.deE-Mail: presse@canadalife.deOriginal-Content von: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53267/6265796