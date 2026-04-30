Im Fokus: Lazard Nordic High Yield Bond Fund

Mit dem Lazard Nordic High Yield Bond Fund setzt Lazard Asset Management auf den skandinavischen High-Yield-Markt. "Nordic Bonds" locken nicht nur mit überdurchschnittlichen Risikoaufschlägen, sondern gelten dank variabler Verzinsung und kurzer Duration auch als vergleichsweise robust in volatilen Zinsphasen. Fondsmanager Ulrich Teutsch erklärt im Interview, warum der Norden Europas aktuell besonders spannende Opportunitäten bietet, nach welchen Kriterien Emittenten ausgewählt werden und welche Performance der Fonds liefert.

Anleihen Finder: Hallo Herr Teutsch, stellen Sie uns den Lazard Nordic High Yield Bond Fund doch zunächst kurz vor. Wie groß ist das Fondsvolumen, welches Anlageuniversum hat der Fonds und was ist Ihr Rendite-Ziel?

Ulrich Teutsch: Der Lazard Nordic High Yield Bond Fund hat seit seiner Auflegung im Jahr 2022 eine dynamische Entwicklung verzeichnet und verwaltet aktuell (Stand: April 2026) ein Vermögen von über 700 Mio. EUR. Unser Anlageuniversum konzentriert sich primär auf skandinavische Emittenten aus Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland. Wir sind jedoch strategisch flexibel: Wir investieren auch in globale Unternehmen, sofern diese das spezifische Nordic Bond-Format nutzen oder in nordischen Lokalwährungen emittieren. Unser Ziel ist es, die strukturelle Mehrrendite des Nordens - die sogenannte "Nordische Prämie" - zu vereinnahmen. Für das laufende Jahr 2026 erwarten wir ein klassisches "Carry Year" mit einer angestrebten Euro-gesicherten Rendite von rund 8 %.

Anleihen Finder: Was macht den skandinavischen High-Yield-Markt und generell die "Nordic Bonds" aus Ihrer Sicht besonders attraktiv?

Ulrich Teutsch: Es ist die Kombination aus attraktiver Prämie und technischer Robustheit. Wir erzielen im nordischen High Yield-Markt historisch etwa 250 bis 300 Basispunkte höhere Risikoprämien als in den traditionellen High Yield-Märkten. Diese Prämie ist primär eine Komplexitätsprämie, da viele Emittenten kleiner sind und kein offizielles Rating haben, was sie für große globale Fonds unzugänglich ...

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