Datum der Anmeldung:
28.04.2026
Aktenzeichen:
B1-76/26
Unternehmen:
Immobilientransaktion der 1. DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, Mainz, mit 2. Herrn Christian Eichenberger, Bad Nauheim Anmeldung gem. § 39 GWB
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
28.04.2026
Aktenzeichen:
B1-76/26
Unternehmen:
Immobilientransaktion der 1. DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, Mainz, mit 2. Herrn Christian Eichenberger, Bad Nauheim Anmeldung gem. § 39 GWB
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
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