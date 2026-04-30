Datum der Anmeldung:
27.04.2026
Aktenzeichen:
B5-50/26
Unternehmen:
Fidelium / OTTO FUCHS Dülken (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Fertigprodukte aus Kupferliegierungen, Gussbolzen und Stranggussprodukte aus Kupfer, Halbzeuge und Fertigerzeugnisse aus Kupfer
27.04.2026
Aktenzeichen:
B5-50/26
Unternehmen:
Fidelium / OTTO FUCHS Dülken (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Fertigprodukte aus Kupferliegierungen, Gussbolzen und Stranggussprodukte aus Kupfer, Halbzeuge und Fertigerzeugnisse aus Kupfer
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