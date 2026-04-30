Die Alzchem Group ist mit einem weiteren starken Quartal in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und bestätigt damit ihre Position als wachstumsstarker Spezialchemieanbieter. Trotz eines leicht unter den Erwartungen liegenden Umsatzes (-1%), belastet durch die anhaltende Schwäche der europäischen Stahlindustrie, konnte man auf der Ergebnisseite klar überzeugen: Das operative Ergebnis lag rund 7% über den Markterwartungen.



Treiber dieser positiven Entwicklung bleibt einmal mehr das margenstarke Segment Specialty Chemicals. Insbesondere die anhaltend hohe Nachfrage nach Kreatin sowie Nitroguanidin sorgt für eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Beide Produkte profitieren von strukturellen Wachstumstrends - Kreatin im Bereich Ernährung und Performance, Nitroguanidin insbesondere durch Anwendungen im Verteidigungs- und Energiesektor.



Strategisch stellt Alzchem die Weichen klar auf Expansion: Die Kapazitätserweiterungen für Nitroguanidin und Kreatin verlaufen planmäßig, mit Inbetriebnahmen in der zweiten Jahreshälfte 2026 bzw. 2027. Parallel konkretisiert das Unternehmen seine internationale Wachstumsstrategie - die Standortwahl für eine neue Produktionsstätte in den USA steht kurz vor dem Abschluss, erste Planungsaktivitäten laufen bereits.



Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wurde bestätigt und erscheint angesichts der aktuellen Dynamik konservativ. Die anhaltend robuste Nachfrage in den Kernprodukten sowie die operative Hebelwirkung aus dem Kapazitätsausbau sprechen für weiteres Ergebniswachstum - mit Potenzial für Aufwärtsrevisionen im Jahresverlauf.









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