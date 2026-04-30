München (ots) -Mit einem neuen Software-Update macht die tolino Allianz das digitale Ausleihen und Lesen von eBooks aus öffentlichen Bibliotheken auf tolino eReadern deutlich komfortabler. Nutzerinnen und Nutzer können ab sofort über einen eigenen Menüpunkt auf tolino eReadern der aktuellen Gerätegeneration auf die Onleihe zugreifen - ganz ohne Umwege über den Webbrowser und mit einer intuitiveren Bedienung.Mit den aktuellen Optimierungen setzt die tolino-Allianz ihr Ziel fort, das Lesen auf tolino Geräten kontinuierlich moderner und nutzerfreundlicher zu gestalten. Die Onleihe ist seit vielen Jahren ein zentraler Bestandteil der digitalen Bibliotheksnutzung im deutschsprachigen Raum und ist für viele Leserinnen und Leser ein wichtiger Zugang zu digitalen Büchern auf eReadern.Einfacher Zugang über das HauptmenüDank des Software-Updates vom 28. April erscheint im Hauptmenü der tolino eReader der aktuellen Generation unter "Mehr" nun ein neuer, eigener Menüpunkt für die Onleihe. Ein Klick darauf führt zu einer neu gestalteten Startseite, die die bisherige Anmeldung über den Webbrowser der Geräte ersetzt. Die neue Startseite kommt ohne Browserleiste aus und fügt sich damit nahtlos in die tolino Benutzeroberfläche ein. Auch auf eReadern älterer Generationen kann die neue Startseite genutzt werden. Sie wird dort weiterhin über den Webbrowser geöffnet.Von dieser Startseite aus gelangen Nutzerinnen und Nutzer mit einem Klick auf "Bibliothek auswählen" direkt zur Bibliothekssuche. Die Bibliothekssuche selbst wurde ebenfalls optimiert, sodass nun einfach der Standort der Bibliothek oder deren Name eingegeben werden muss, woraufhin die passenden Ergebnisse angezeigt werden. Ein Klick auf das gewünschte Suchergebnis führt anschließend direkt zur Login-Seite der ausgewählten Bibliothek, wo eBooks dann nach der Anmeldung mit einem gültigen Bibliotheksausweis unkompliziert ausgeliehen und direkt auf den eReader heruntergeladen werden können. Damit wird das digitale Ausleihen über die Bibliotheken für tolino Nutzerinnen und Nutzer so einfach wie noch nie. Alle Infos gibt es auch auf https://mytolino.de/onleihe-neu/ nachzulesen.Für ein modernes und komfortables BibliothekserlebnisDie Optimierungen entstehen im Rahmen der vertieften Zusammenarbeit zwischen tolino und der divibib. Die divibib ist der technische Dienstleister hinter der digitalen Bibliothek ("Onleihe") und stellt die Plattform sowie die notwendige Infrastruktur bereit, damit Bibliotheken Nutzerinnen und Nutzern digitale Medien komfortabel zur Verfügung stellen können. Beide Partner bündeln ihre Expertise zur nachhaltigen Stärkung des digitalen Lesens im Bibliotheksumfeld und dem Buchhandel. Mit den aktuellen Verbesserungen schaffen tolino und divibib eine moderne und zuverlässige Grundlage für das Lesen über öffentliche Bibliotheken auf tolino Geräten.Pressekontakt:Jana GreylingPR-ManagerinMail: presse@tolino.mediaWeb: https://mytolino.de/Original-Content von: tolino media GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164774/6265813