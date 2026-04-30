Der DAX startet nach den richtungsweisenden Impulsen durch die Fed-Zinsentscheidung und gemischten Big-Tech-Zahlen mit Abgabedruck in den neuen Handelstag. Während die US-Notenbank wie erwartet keine Zinsschritte vorgenommen und eher hawkishe Signale geliefert hat, konnten Schwergewichte wie Meta, Amazon, Microsoft und Alphabet auf der Unternehmensseite nur teils überzeugen. Gleichzeitig bleibt das Umfeld von steigenden Ölpreisen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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